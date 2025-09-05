В Польше подготовили законопроект, который позволит оплачивать Starlink для Украины: что известно

Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутникового интернета Starlink для Украины. Документ могут рассмотреть уже в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик. Его цитирует Biznes Alert.

Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись.

Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также системы проверки их места жительства.

Напомним, что, согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

25 августа Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша прекращает финансировать Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Такое решение означает риск потери Украиной критической интернет-связи на фронте и в государственных структурах.

Также Гавковский прямо обвинил президента Польши в том, что он "наносит вред людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогает России".

По его словам, Навроцкий сделал "подарок" для российского диктатора Владимира Путина, ведь отключение Украины от критически важных сервисов играет на руку агрессору.

Впоследствии у Навроцкого опровергли громкое заявление министра цифровизации Польши об отключении интернета Starlink в Украине. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий утверждает, что Starlink финансируется в соответствии с действующим законодательством и поданный президентом в Сейм законопроект предусматривает сохранение этой нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, в Украине началось тестирование технологии Starlink Direct to Cell, которая позволяет отправлять SMS через спутник прямо со смартфона без дополнительного оборудования. Уже этой осенью "Киевстар" планирует запустить ее по всей подконтрольной территории.

