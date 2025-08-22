Ким Чен Ын вручил награды солдатам КНДР, которые воевали на стороне России: WSJ указали на важный 'нюанс'

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил военных КНДР, участвовавших в войне против Украины на Курщине. Он заявил о "легендарных подвигах" своих солдат на территории РФ и назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире".

Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA. Тем временем в The Wall Street Journal обратили внимание на то, что на церемонию награждения вернулись высокопоставленные северокорейские командиры, что может свидетельствовать о выходе войск КНДР с территории РФ.

Диктатор наградил военных КНДР, воевавших на Курщине

По данным KCNA, награждение "ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии" Ким Чен Ын провел 20 августа.

Он вручил государственные награды представителям командования северокорейской армии, участвовавшим в войне против Украины на территории Курской области и вернувшимся на родину для награждения.

Награжденные, по словам диктатора, "освободили" Курскую область РФ и "оправдали доверие родины вернейшими легендарными военными подвигами". Рядовому же составу военного контингента КНДР, воевавшему на российской стороне, Ким "попросил передать горячий боевой привет".

В свойственном для государственной пропаганды КНДР стиле в сообщении указано, что Северная Корея находится "на вершине мира". А сам Ким заявил, что участие в войне на стороне агрессора армии КНДР "закрепило за ней название и известность как самой сильной в мире" и "привело к победе".

Диктатор также демонстративно проявил "скорбь" по ликвидированным на Курщине военным КНДР и "утешал" их родственников.

О чем может свидетельствовать помпезная церемония награждения

Тот факт, что высокопоставленные северокорейские командиры впервые со времени развертывания войск КНДР на территории России вернулись в Пхеньян, может свидетельствовать о том, что роль Северной Кореи в российско-украинской войне может отойти на второй план. Вывод же северокорейского контингента из РФ потенциально позволит уменьшить роль КНДР в мирных переговорах по завершению войны, считают в WSJ.

Так, на кадрах из кабинета Кима, где собрались более 10 высокопоставленных командиров Корейской народной армии (КНА), удалось идентифицировать по меньшей мере двух, кого лично принимал российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве: это генерал-полковник Ким Йон Бок и генерал-майор Син Кум Чхоль.

За время развертывания командиры КНА вернулись в Северную Корею впервые.

"Возможно, северокорейских командиров передислоцируют в Россию, хотя их отъезд происходит после спада боевых операций с участием северокорейских войск в последние месяцы. Северная Корея до сих пор поставляет России артиллерийские снаряды и боеприпасы и недавно пообещала прислать дополнительно 6000 рабочих для помощи России в восстановлении", – очертили текущее состояние "всеобъемлющего стратегического партнерства" между двумя диктатурами в WSJ.

Участие в боях на Курщине, по данным издания, приняли около 15 тыс. северокорейских военных. Это помогло России "почти полностью вытеснить Украину" из этого российского региона.

"Возвращение командиров домой сигнализирует об уверенности России в том, что она может самостоятельно удерживать Курскую область, одновременно позволяя Кремлю избежать того, чтобы Северная Корея стала камнем преткновения в любых мирных переговорах о прекращении войны в Украине, сказал Майкл Мэдден, эксперт по Северной Корее из Центра Стимсона. "Северная Корея не должна быть яблоком раздора за столом переговоров, поскольку они действуют на российской территории", – отметил Мэдден", – пишет WSJ.

Издание также добавляет, что, по оценкам западной разведки, войска КНДР потеряли на Курщине более 5 000 солдат. Треть из них были ликвидированы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Reuters, КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине уже в августе. Информацию о новом "усилении" оккупационной армии личным составом из Северной Кореи заявляли в ГУР.

Военная разведка Украины фиксировала развертывание военных из КНДР в Курской и Белгородской областях РФ и ожидала прибытия новых групп.

