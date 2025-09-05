Кремль выбросил все карты на стол: в МИД объяснили, почему Путин пугает новыми угрозами партнеров Украины

Страна-агрессор Россия сейчас пытается запугать государства, которые поддерживают Украину. Однако все эти угрозы РФ уже девальвированы, отметили в украинском Министерстве иностранных дел. Там добавили, что такая активность Кремля свидетельствует, что присутствие союзников в Украине реально сможет гарантировать нашу безопасность.

Об этом в пятницу, 5 сентября, во время брифинга сказал спикер МИД Георгий Тихий. По его словам, все уже давно поняли, какова цена российских угроз.

"Россия пытается запугать и государства-члены "коалиции желающих", и другие государства своими бесконечными угрозами – мы будем куда-то бить, будем на что-то реагировать. На самом деле все уже давно знают цену этих угроз. Нам кажется, что это не имеет эффекта на правительства и на общества этих стран, потому что настолько много угроз от Путина звучало за все это время, что они уже, по сути, девальвировали их", – объяснил спикер МИД.

Украинская сторона все время напоминает партнерам, что в целом Кремль уже выбросил все карты на стол, добавил он.

По словам Тихого, какие-то потенциальные последствия этих угроз удается снимать путем работы с партнерами. В частности, им объясняют, что Путин пугал какими-то невероятными карами за каждый новый тип предоставленного Украине оружия с 2022 года, после чего ничего не происходило.

"Поэтому все эти угрозы, какие-то страшилки давно девальвированы, не стоит их бояться. Но то, что Москва и Путин лично так активно пытаются запугивать, означает, что: а) это реально потенциально возможная история – присутствие союзников на территории Украины, и б) она реально будет гарантировать безопасность страны", – подчеркнул представитель министерства.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, европейские страны предварительно согласовали гарантии украинской безопасности, включающие развертывание военнослужащих государств-партнеров. Планируется, что в миссии будут задействованы две группы сухопутных войск, и задачей одной из них будут тренировки солдат ВСУ.

