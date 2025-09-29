В Норвегии из-за дрона развернули пассажирский самолет: что известно об инциденте

В Норвегии зафиксировали новую волну инцидентов с беспилотниками, которые создают опасность для авиации. Вечером воскресенья самолет авиакомпании Norwegian, летевший из Осло в Бардуфосс (Тромс), был вынужден развернуться из-за появления дрона в зоне аэропорта.

По данным сервиса Flightradar, борт изменил курс в 20:47, а сам аэропорт временно закрыли. Другой рейс смог вылететь только после 21:00, когда движение частично восстановили, пишет NRK.

Что известно

По данным компании Avinor, возможные беспилотники заметили в зоне ограниченного доступа аэропорта Бардуфосс. Полицию оперативно уведомили, однако впоследствии аппараты исчезли из поля зрения.

Подобный случай произошел в тот же день в 800 км к югу – над аэропортом Броннейсунн в Нурланне. Здесь дрон также помешал нормальной работе. В результате один из самолетов авиакомпании Widerøe был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Тронхейме, а обратный рейс отменили из-за закрытия аэропорта.

В понедельник утром полиция подтвердила, что видела два беспилотника над аэропортом. Подозреваемых нет, но есть фото возможных дронов, сделанные с большого расстояния и низкого качества.

Накануне инцидентов полиция ужесточила правила полетов беспилотников в четырех аэропортах Нурланна – Броннейсунн, Буде, Эвенес и Анденес – увеличив зону отчуждения с 5 до 10 км. Новые ограничения будут действовать до полудня понедельника.

Полиция Нурланна проводит расследование и собирает данные о владельцах дронов, однако пока не установлено, кому они принадлежат. Ситуацию взяла на контроль Полицейская служба безопасности PST, которая координирует действия с местными правоохранителями и национальными структурами.

Что предшествовало

Норвежские инциденты происходят на фоне роста внимания к полетам беспилотников в Европе. На прошлой неделе дроны уже приводили к закрытию воздушного пространства в Дании, а аэропорт Осло временно прекращал работу из-за подобных угроз.

Сейчас полеты над норвежскими аэропортами восстановлены, но полиция призывает жителей немедленно сообщать о любых подозрительных аппаратах, чтобы предотвратить возможные аварии и угрозы для пассажиров.

