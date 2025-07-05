В Нидерландах беженцам из Украины подняли стоимость приюта

В Нидерландах с октября текущего вырастет плата за приют для украинских беженцев. Вместо нынешних 105 евро в месяц им придется платить 244 евро.

Видео дня

Об этом сообщила министр по делам приюта и миграции Мона Кейзер. Таким образом правительство страны хочет "сократить разницу между просящими убежища и украинскими беженцами".

"Увеличение личного взноса пойдет на покрытие эксплуатационных расходов приюта – таких как газ, вода, электричество", – объяснила чиновница.

Как отмечает вещатель страны, одинокий украинец в Нидерландах сейчас платит 105 евро в месяц, но эта сумма в октябре увеличится до 244 евро. Семьи с двумя несовершеннолетними детьми должны заплатить максимум 488 евро, "в зависимости от их ситуации".

Как сообщал OBOZ.UA, власти Великобритании отказывают беженцам из Украины в предоставлении убежища на том основании, что возвращение на Родину является безопасным. И хотя система временных виз позволяет им находиться в стране в течение 18 месяцев, их будущее остается неопределенным.

А вот Швейцария планирует предоставлять статус защиты только тем украинским беженцам, которые в последний раз проживали в регионах, находящихся под оккупацией РФ или в зоне активных боевых действий. К таким регионам относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!