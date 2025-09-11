В Мексике на автомагистрали взорвалась цистерна с газом: три человека погибли, 70 пострадали. Видео

В Мексике на автомагистрали произошло ДТП автоцистерны с газом, в результате чего она перевернулась, загорелась и взорвалась. Вследствие инцидента погибли по меньшей мере три человека и 70 получили ранения.

Видео дня

Взрыв произошел недалеко от границы столичного округа Истапалапа и города Чалько. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента

На снимках, опубликованных властями в интернете, видно, как из грузовика вырывается огромное пламя. На других снимках в социальных сетях видны десятки людей, кричащих и бегущих от взрыва.

По словам мэра Мехико Клары Бругада, десятки людей получили ранения разной степени тяжести. Еще трое человек, которые оказались в непосредственной близости от взрыва, погибли на месте. Списки пострадавших показали, что у некоторых из них было обожжено до 100% кожи.

Местные власти заявили, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, и несколько человек получили серьёзные ожоги. Позже городская пожарная служба сообщила, что пламя полностью потушено внутри и вокруг цистерны, перевозившего сжиженный углеводородный газ.

На обгоревшем газовозе был виден логотип энергетической компании Silza, но в разговоре с представителями СМИ сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, отрицал, что это их транспортное средство. Компания не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию или предоставить более подробную информацию.

Однако позже министерство охраны окружающей среды Мексики заявило, что у Silza не было обновленной страховой документации, необходимой для транспортировки газа, поскольку ее заявка была отклонена.

После того как пожарные команды потушили пламя с помощью шлангов и пены, власти Мехико объявили, что пожар "полностью взят под контроль". Стоит отметить, что взрыв произошёл на одной из важнейших автомагистралей, ведущих из столицы в город Пуэбла. Несмотря на огромные масштабы происшествия, движение по шоссе было восстановлено в течение нескольких часов.

Напомним, в Мексике произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием двухэтажного пассажирского автобуса и грузового поезда. Известно о десяти погибших, еще более 60 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне на автомагистрали A81 возле города Ле-Ман во Франции попал в ДТП пассажирский автобус с украинской регистрацией, который перевозил граждан Украины, в том числе детей.

