В Литве вспыхнули 8 цистерн со сжиженным газом: рядом стоял транзитный поезд в Калининград. Фото и видео

В Шальчининкском районе Вильнюса, Литва, объявлено чрезвычайное положение после масштабного пожара в поезде, перевозившем сжиженный природный газ. В поезде утром 10 сентября вспыхнули восемь цистерн с газом; несмотря на соответствующие действия всех экстренных служб, пожар продолжается до сих пор.

ЧП произошло на железнодорожном узле в промышленной зоне города. Как отмечают литовские вещатели, из-за объявленного чрезвычайного положения проводится эвакуация населения в радиусе одного километра от места происшествия.

Подробности инцидента

По данным экстренных служб, пожар сопровождался серией взрывов, что представляло реальную угрозу для мирного населения. Эвакуация из опасной зоны началась в 14:00 и продолжается до сих пор.

Также литовские службы экстренной помощи сообщили, что транзитный поезд, следовавший в Калининград, был перенаправлен на резервный путь и "попал в потенциально опасную зону". О других поездах информации нет.

Сейчас спасательные команды "взяли под контроль опасную зону".

Из-за чего возник и продолжается пожар

Причина пожара пока не установлена. По неофициальным комментариям спасателей, причиной возгорания могло стать "неосторожное поведение работников" железной дороги, однако рассматриваются и другие возможные версии произошедшего.

Как объясняют спасатели, пожар не ликвидирован, поскольку некоторые из клапанов на цистернах открыты и газ свободно выходит наружу. Пожарные утверждают, что "охлаждают системы железной дороги", чтобы не допустить взрыва хранилища газа, которое находится рядом.

Весь Шальчининкский район остается закрытым в радиусе нескольких километров от места возгорания.

Утверждается, что спасатели планируют задействовать пожарный поезд, чтобы добраться до клапанов резервуаров горящего состава и перекрыть их.

Реакция на ЧП

Интересно, как об инциденте с пожаром на поезде в Вильнюсе отреагировали российские пропагандисты. Они даже не вспоминают о поезде, который направлялся в Калининград. Зато в России, согласно их же пословице о горящей шапке, ожидают обвинения в диверсии.

"Учитывая, что инцидент произошел на территории враждебной балтийской республики, в ближайшее время можно ожидать историй о российских диверсантах или нападениях на наши поезда", – так пишет русское издание на польском языке Top War.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил, что ЕС остается "слишком беспечным". Европа должна сделать выводы из российской агрессии против Украины и активно готовиться к обороне. При этом безопасность восточных границ Евросоюза должна оставаться приоритетом, поэтому необходимо больше инвестировать в помощь Украине, сказал он.

