В КНДР приехала делегация от Путина: названа цель визита

Российская делегация 14 марта прибыла в Северную Корею. Группу должностных лиц российского министерства иностранных дел возглавил замминистра Андрей Руденко.

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О визите сообщило южнокорейское агентство Yonhap. В Южной Корее считают, что целью приезда россиян в Пхеньян является прояснение для "союзников" из КНДР позиции РФ относительно предложенного Соединенными Штатами Америки перемирия, также в повестке дня может стоять вопрос отправки дополнительных северокорейских солдат в помощь России.

О визите российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Руденко северокорейское государственное Центральное информационное агентство Кореи, которое цитирует Yonhap, сообщило в субботу, 15 марта. Россияне прибыли в Пхеньян накануне. Это первый визит российских дипломатов в КНДР после поездки туда российского диктатора Владимира Путина в июне 2024 года. Тогда он встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ином для переговоров на самом высоком уровне.

Официальной информации о целях визита на данный момент нет. Однако в Сеуле считают, что речь пойдет о российско-украинской войне и дальнейшем участии в ней войск КНДР.

"Подробности о поездке Руденко неизвестны, но обозреватели предполагают, что он может быть там, чтобы объяснить позицию своей страны по предложению США о прекращении огня и обменяться мнениями о возможной отправке Пхеньяном дополнительных солдат для поддержки военных усилий России", – пишет Yonhap.

Напомним, ранее WSJ сообщили, что отправленным на Курщину военным КНДР сказали, что они будут воевать с южнокорейскими солдатами. Они также не подозревали, что их отправят в Россию. По крайней мере, в этом уверяют военные КНДР, попавшие в плен к Силам обороны Украины.

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