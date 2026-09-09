В ISW раскрыли, какую выгоду получает Кремль от вторжений дронов в воздушное пространство НАТО и Молдовы
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В последние недели Россия активизировала использование реактивных беспилотников при атаках на Украину; в частности, дроны нарушают воздушное пространство соседних государств. 8 сентября российский беспилотник почти час находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, после чего разбился на территории Молдовы.
Такие инциденты дают Кремлю возможность проверять реакцию стран НАТО и Молдовы на нарушение их воздушного пространства. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).
8 сентября российский дрон залетел в Молдову и Румынию
По данным Министерства обороны Молдовы и Министерства национальной обороны Румынии, российский беспилотник типа "Шахед" 8 сентября вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Украины.
После этого дрон пролетел над территорией Румынии, а затем снова вернулся в Молдову. Беспилотник разбился недалеко от Михаилови-Вики.
В общей сложности он находился в воздушном пространстве двух стран чуть менее часа.
Это мог быть реактивный БПЛА "Герань-4"
Украинский канал сообщил, что беспилотник мог быть российским "Герань-4". В то же время аналитики ISW отметили, что не могут независимо подтвердить эту информацию.
В то же время траектория полёта и время перемещения дрона, о которых сообщили официальные органы Молдовы и Румынии, согласуются с утверждениями о том, что беспилотник был реактивным.
Россия наращивает использование реактивных дронов
В ISW отмечают, что в последние недели Россия значительно расширила использование реактивных беспилотников "Герань".
Нарушение воздушного пространства стран НАТО и Молдовы создает для Кремля дополнительные возможности для проверки готовности соседних государств реагировать на подобные инциденты. В то же время подобные полёты могут вынуждать европейские страны тратить дополнительные ресурсы на мониторинг воздушного пространства и реагирование на российские атаки.
Напомним, поздно вечером 8 сентября страна-агрессор Россия вновь атаковала Киев реактивными дронами. В столице прогремели мощные взрывы, а воздушная тревога продолжается.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 8 сентября российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений — из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов. На данный момент известно о повреждениях жилых домов, погибли пять человек, 35 пострадали.
Кроме того, вечером 7 сентября Россия вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. В то же время враг активизировал стратегическую авиацию. В воздухе зафиксированы самолеты Ту-160 и Ту-95МС, произведены пуски ракет.
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