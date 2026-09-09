В ISW раскрыли, какую выгоду получает Кремль от вторжений дронов в воздушное пространство НАТО и Молдовы

В последние недели Россия активизировала использование реактивных беспилотников при атаках на Украину; в частности, дроны нарушают воздушное пространство соседних государств. 8 сентября российский беспилотник почти час находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, после чего разбился на территории Молдовы.

Видео дня

Такие инциденты дают Кремлю возможность проверять реакцию стран НАТО и Молдовы на нарушение их воздушного пространства. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

8 сентября российский дрон залетел в Молдову и Румынию

По данным Министерства обороны Молдовы и Министерства национальной обороны Румынии, российский беспилотник типа "Шахед" 8 сентября вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Украины.

После этого дрон пролетел над территорией Румынии, а затем снова вернулся в Молдову. Беспилотник разбился недалеко от Михаилови-Вики.

В общей сложности он находился в воздушном пространстве двух стран чуть менее часа.

Это мог быть реактивный БПЛА "Герань-4"

Украинский канал сообщил, что беспилотник мог быть российским "Герань-4". В то же время аналитики ISW отметили, что не могут независимо подтвердить эту информацию.

В то же время траектория полёта и время перемещения дрона, о которых сообщили официальные органы Молдовы и Румынии, согласуются с утверждениями о том, что беспилотник был реактивным.

Россия наращивает использование реактивных дронов

В ISW отмечают, что в последние недели Россия значительно расширила использование реактивных беспилотников "Герань".

Нарушение воздушного пространства стран НАТО и Молдовы создает для Кремля дополнительные возможности для проверки готовности соседних государств реагировать на подобные инциденты. В то же время подобные полёты могут вынуждать европейские страны тратить дополнительные ресурсы на мониторинг воздушного пространства и реагирование на российские атаки.

Напомним, поздно вечером 8 сентября страна-агрессор Россия вновь атаковала Киев реактивными дронами. В столице прогремели мощные взрывы, а воздушная тревога продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 8 сентября российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений — из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов. На данный момент известно о повреждениях жилых домов, погибли пять человек, 35 пострадали.

Кроме того, вечером 7 сентября Россия вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. В то же время враг активизировал стратегическую авиацию. В воздухе зафиксированы самолеты Ту-160 и Ту-95МС, произведены пуски ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!