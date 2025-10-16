В Ирландии убили 17-летнего подростка из Украины, есть раненые: появились детали трагедии

Полиция Ирландии расследует убийство украинца в Дублине. Трагедия произошла в жилом комплексе для лиц, нуждающихся в международной защите.

Об этом сообщает издание The Irish Times. Известно, что погибший юноша прибыл в Ирландию меньше недели назад, а главным подозреваемым считают 17-летнего парня с иностранным гражданством.

15 октября около 11 утра в жилом комплексе Grattan Wood в Дублине произошло нападение, в результате которого 17-летний парень из Украины получил смертельные ранения. Медики пытались спасти его, однако юноша скончался на месте. По информации источников издания, погибший имел многочисленные ранения головы, рук и верхней части тела. По данным правоохранителей, нападавший использовал нож или лезвие.

Еще одного подростка из Украины госпитализировали с ножевым ранением, которое не представляет угрозы для жизни. Также известно о пострадавшей женщине, которая, вероятно, была работницей комплекса.

Свидетели происшествия рассказали о хаосе после инцидента. Место происшествия окружили полицейские и экстренные службы.

"Я вернулась домой, пока не попала в хаос. Везде бегали люди, некоторые из них были в крови. Охранники спрашивали их, есть ли у них ранения. Первое, что я увидела, это подразделение экстренного реагирования, которое забежало в квартиры, а потом хаос", – поделилась очевидица событий.

Правоохранители начали расследование обстоятельств трагедии. Представители правительства Ирландии – министр юстиции Джим О'Каллаган, министр по делам детей Норма Фоли, премьер-министр Михал Мартин и вице-премьер Саймон Харрис – выразили соболезнования семье погибшего. Харрис назвал произошедшее "шокирующей трагедией" и призвал обеспечить поддержку всем пострадавшим.

