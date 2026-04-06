В Ирландии бушевал мощный шторм: обесточены тысячи домов, отменены авиарейсы. Фото

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, около 4500 домов и предприятий по всей Ирландии остались без света после непогоды, вызванной штормом Дейв. Сильный ветер, дожди, а местами мокрый снег накрыли страну в субботу – в канун Пасхи.

Видео дня

Как передает The Irish Independent, наиболее опасной погода была на море и на побережьях из-за высоких волн и приливов. Экстренным службам пришлось спасать кайтсерфера, который проигнорировал предупреждение. Порывистый ветер занес его далеко от берега, поэтому мужчина не смог безопасно вернуться на пляж Портмарнок самостоятельно.

Представитель Howth RNLI (береговой охраны в Дублине) заявил, что условия были чрезвычайно сложными: порывы ветра достигали 40 узлов (~74,08 км/ч), а наибольшие волны – четырех метров.

"По состоянию на 08:00 воскресенья примерно 4500 домов, ферм и предприятий в разных регионах находились без электроэнергии в результате шторма Дейв", – заявили в ESB (Electricity Supply Board), ведущей государственной энергетической компании Ирландии. В субботу эта цифра достигала 18000.

"Бригады ESB Networks мобилизованы в пострадавших районах и работают над тем, чтобы как можно быстрее, где это безопасно, восстановить электроснабжение", – заверила пресс-служба.

Также наблюдались локальные наводнения и перекрытия дорог, преимущественно в графстве Донегол.

Аэропорт Дублина не смог справиться с погодными условиями

Главный аэроузел Ирландии вынужденно менял расписание и даже отменял рейсы из-за шторма. В течение субботы в международном аэропорту Дублина аннулировали 23 рейса, 53 опоздали более чем на час и еще 17 изменили маршруты из-за сильного ветра.

Представители аэропорта сообщили The Irish Times, что из-за сложных условий в целом был осуществлен 61 поворот на второй круг. Уход на второй круг происходит, когда пилот самолета решает не завершать попытку приземления, а вместо этого оставаться в воздухе, чтобы сделать еще один заход на посадку.

Желтое предупреждение для всей страны метеорологи сняли рано утром в воскресенье, 5 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!