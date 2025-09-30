В Ираке приговорили к пожизненному заключению мужчину, который вербовал земляков в армию РФ

В Ираке мужчину отправили в тюрьму на пожизненный срок за торговлю людьми. Такой приговор он получил за то, что вербовал иракцев в российскую оккупационную армию для участия в войне против Украины.

Об этом пишет Associated Press. Издание ссылается на информацию источников, знакомых с этим делом.

Уголовный суд города Ан-Наджаф заявил, что осужденный"формировал группы и отправлял их воевать в иностранные страны в обмен на финансовую компенсацию".

Приговор был вынесен на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Собеседники издания, иракский судебный чиновник и высокопоставленный представитель сил безопасности, пожелавшие остаться инкогнито, назвали имя осужденного. Они уточнили, что речь идет о Рисане Фалахе Камеле.

По их словам, Камеля осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.

Россия активно вербует иностранцев на войну против Украины

В 2025 году Россия продолжает активно привлекать иностранцев для участия в войне против Украины. Среди завербованных – сотни граждан из Африки, Ближнего Востока и других регионов мира. Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные сообществом "Хочу жить".

Среди подписантов контрактов с Вооруженными силами РФ – 147 граждан Ганы, 124 – Камеруна, 85 – Ирака, 60 – Египта, 49 – Йемена. Всего в 2025 году в российскую армию был завербован 771 иностранец из 52 государств.

Больше всего РФ привлекает бедных людей из стран третьего мира, особенно много среди завербованных африканцев.

В этом году 507 граждан африканских государств подписали контракты с российскими военными. Больше всего из таких стран, как Гана, Камерун, Египет, а также Мали, Кения и Того.

Россия фактически поставила вербовку на поток, используя бедность и уязвимость населения третьих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, с октября прошлого года КНДР направила в Россию около 13 000 военнослужащих для участия в войне против Украины. Из них около 2000 погибли. Такие данные привела Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS).

