В Грузии вступили в силу новые правила и штрафы для иностранцев: чего ожидать украинцам

В Грузии с начала октября вступили в силу новые правила, которые предусматривают более высокие штрафы и упрощенную процедуру депортации для иностранцев, которые якобы нарушили срок пребывания в стране. Эти правила грузинские власти провели через парламент страны еще в июле, причем изменения коснулись 18 законов, включая закон "О международной защите".

Власти Грузии объясняют новые правила необходимостью усиления контроля над нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений в процедурах предоставления убежища. Изменения также произошли и в уголовном кодексе страны.

Депортация и запрет на въезд

В частности, теперь суд Грузии сможетпо упрощенной процедуре назначать депортацию иностранцев, которые якобы совершили преступления в стране, вместе с запретом на въезд. Запрет на въезд может быть от двух до десяти лет за менее тяжкие преступления и от пяти до двадцати лет или бессрочно – за тяжкие и особо тяжкие.

Запрет на въезд теперь могут назначить и за административное правонарушение, но он не может превышать 5 лет.

Штрафы для иностранцев

Согласно поправкам в кодекс об административных правонарушениях, штрафы для иностранцев, которые якобы нарушили срок пребывания в стране, увеличиваются в несколько раз.

Так, за просрочку пребывания до трех месяцев – 1 000 лари (15,2 тыс грн) и запрет на въезд сроком до шести месяцев (ранее штраф составлял 180 лари, без запрета на въезд).

За нарушение от трех месяцев до года – 2 000 лари (30,4 тыс грн) и запрет на въезд на два года (ранее – 360 лари).

Максимальный штраф могут наложить за просрочку более года – 3 000 лари (45 тыс грн) и запрет на въезд на три года.

Транзит через Грузию

За якобы нарушение правил транзита иностранцев могут штрафовать на 500 лари (7,6 тыс грн).

Кроме того, физические и юридические лица в Грузии, которые приглашают иностранцев для оказания услуг в обход установленных процедур, теперь рискуют получить не только предупреждение, как раньше, но и штраф в размере 2000 лари вместо 1000, как было раньше.

Что предшествовало

Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил в МИД Грузии очередное письмо с критикой арестов в Грузии лидеров оппозиции и участников проевропейских протестов. Также в этом письме напомнили, что ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В ответ премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что для населения его страны свобода, в отличие от стабильности, не является экзистенциальным вопросом. Более того, "путешествовать не обязательно", сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба государственной безопасности Грузии задержала двух граждан Украины – у них якобы нашли 2,4 кг взрывчатки гексоген. Инцидент произошел на пропускном пункте "Сарпи", когда грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами пересек границу.

В службе уточняют, что взрывчатое вещество перевозили из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.

