В Грузии задержали двух украинцев за якобы перевозку взрывчатого вещества: что известно

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании двух граждан Украины. По данным ведомства, в их распоряжении нашли 2,4 кг взрывчатки гексоген. Инцидент произошел 10 сентября на пропускном пункте "Сарпи", когда грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами пересек границу.

Видео дня

В заявлении службы уточняется, что взрывчатое вещество перевозили из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию. Оно было спрятано в специальных тайниках. В ведомстве отметили, что водитель автомобиля – гражданин Украины М.С., а второй задержанный, Д.Ж., получил гексоген уже на территории Грузии.

Следствие и версии

Во время обысков у мужчин якобы изъяли восемь мобильных телефонов, компьютеры, носители информации, наличные, SIM-карты иностранных операторов, а также наркотик кокаин. Против них возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и наркотиков.

Следователи проверяют, куда именно планировали использовать изъятый гексоген. Среди версий – подготовка теракта в Грузии или транзит взрывчатки через страну в другую точку. В СГБ уверяют, что окончательную цель еще предстоит установить.

Предыдущие случаи

В феврале прошлого года грузинские спецслужбы также заявляли о задержании крупной партии взрывчатки, прибывшей из Украины. Тогда говорилось, что груз пытались переправить в Россию. Организатором называли Андрея Шарашидзе, кандидата в депутаты Одесского горсовета от партии "Слуга народа" в 2020 году.

Были ли тогда задержаны фигуранты дела – неизвестно. СГБ обещала раскрыть подробности в ближайшее время, но никакой дополнительной информации так и не предоставила.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правящая партия "Грузинская мечта" использовала кадры разрушенных украинских городов в своей политической рекламе. Ролик, поражающий своей циничностью, опубликован в соцсетях "Грузинской мечты". При этом представители власти Грузии делают вид, что во время российско-грузинской войны в 2008-м россияне не превратили грузинские города в такие же руины, а защиту украинского народа от российской агрессии выдают за вину Украины в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!