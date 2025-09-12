'Везли взрывчатку в Россию': Грузия обвинила СБУ в причастности к ввозу гексогена в страну

В Грузии заявили, что ввезенную в страну взрывчатку задержанному водителю якобы передали сотрудники Службы безопасности Украины. Сам он утверждает, что вез вещество в Россию, чтобы устроить "Паутину 2".

Об этом сообщили на брифинге в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии в пятницу, 12 сентября, передает NewsGeorgia. Там не верят водителю, утверждая, что взрывчатку везли в Тбилиси.

"Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes… Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими", – заявили в СГБ.

По словам водителя, которого задержали 10 сентября, он вез взрывчатку в Россию для того, чтобы устроить "Паутину 2". Речь идет о вероятном повторении "Паутины" – спецоперации 1 июня текущего года, когда Украина осуществила масштабную атаку на российские военные аэродромы..

При этом в СГБ его словам не поверили.

"Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место – один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", – сказали в службе.

СГБ Грузии также проверяет другие версии, включая возможную связь местными выборами, назначенными на 4 октября, и сопутствующими "планами радикальных группировок".

Что предшествовало

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины. По данным ведомства, у них нашли 2,4 кг взрывчатки гексоген. Инцидент произошел 10 сентября на пропускном пункте "Сарпи", когда грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами пересек границу.

В заявлении службы уточняется, что взрывчатое вещество перевозили из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию. Оно было спрятано в специальных тайниках. В ведомстве отметили, что водитель автомобиля – гражданин Украины М.С., а второй задержанный, Д.Ж., получил гексоген уже на территории Грузии.

Обвиняемым предъявили обвинения по частям 3 и 4 статьи 236 и части 4 статьи 214 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт и ввоз в Грузию с нарушением таможенных правил взрывчатого вещества). За это предусмотрено лишение свободы на срок до 9 лет.

У одного задержанного также нашли кокаин. Дополнительно ему вменяют "незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в особо крупном размере". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 20 лет до бессрочного заключения.

