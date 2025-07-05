В ДТП под Берлином пострадали четверо украинцев: в МИД рассказали об их состоянии

Вследствие аварии с автобусом в Германии, которая случилась 4 июля, пострадали четверо граждан Украины. Одного из них госпитализировали, а остальные после медицинского осмотра смогли продолжить путешествие.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает "Укринформ". Там уточнили, что ДТП произошло на трассе А19 недалеко от города Ребель (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

Перевернулся туристический автобус компании Flixbus, который выполнял рейс по маршруту Копенгаген-Вена. Вследствие ДТП 23 человека получили травмы, среди них четверо граждан Украины 2004-го, 2006-го и двое 2007-го года рождения.

"Гражданка Украины (2007 г.р.) с несколькими ушибами и гематомами госпитализирована в местную клинику. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит дополнительное обследование и планирует уже 5 июля выписаться из медицинского учреждения", – сказано в сообщении.

Остальных трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечили бесплатными билетами для продолжения путешествия.

В МИД добавили, что консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами. Дело находится на контроле дипломатического учреждения.

Напомним: в Германии 4 июля попал в аварию двухэтажный автобус Flixbus, в салоне которого находилось 54 пассажира и два водителя. Более 30 человек получили травмы. Среди пассажиров были и граждане Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил граждан Украины. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу.

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