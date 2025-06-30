В Румынии автобус с десятками украинцев попал в смертельное ДТП. Фото

В Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил граждан Украины. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу, в населенном пункте Никола Белческу.

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В результате аварии один человек погиб, также есть травмированные. Об этом сообщает digi24.

Автобус, следовавший из Бакэу в Аджуд, столкнулся с микроавтобусом, припаркованным на обочине дороги. Удар был настолько сильным, что микроавтобус перевернулся за пределы проезжей части. В салоне автобуса находились 60 украинцев, в том числе 21 ребенок.

В результате столкновения погибла 29-летняя женщина из коммуны Агеш, которая находилась в микроавтобусе. Еще четыре человека из того же транспорта получили тяжелые травмы, их доставили в больницу скорой помощи в Бакэу. Один из пострадавших был интубирован, еще одного человека безуспешно пытались реанимировать на месте – его сердце остановилось до прибытия в больницу.

В автобусе пострадали шесть человек, среди них двое детей. Все получили легкие травмы, только одного человека доставили в больницу. Остальные пассажиры после медицинского осмотра продолжили путешествие другим автобусом.

Автобусом управлял 40-летний иностранец. По сообщению полиции, алкотест показал отрицательный результат – водитель был трезвым.

На месте работали подразделения экстренной помощи, пожарные, медики и спасатели. Из-за большого количества пострадавших был активирован "красный план вмешательства" – специальная система реагирования в чрезвычайных ситуациях. Всего на место прибыли более 10 единиц техники, включая реанимационные авто и мобильный медпункт. План был отменен около 04:18, когда ситуацию удалось стабилизировать.

Напомним, в Житомирской области возле города Звягель случилась смертельная авария – водитель на автомобиле Porsche сбил велосипедиста. За рулем автомобиля находился гражданин Венгрии.

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