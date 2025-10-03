В Чехии стартуют выборы в парламент: кто лидирует по опросам и как результат повлияет на судьбу украинских беженцев

3–4 октября в Чехии проходят парламентские выборы, результаты которых повлияют на дальнейшую судьбу более 390 тысяч украинских беженцев. Кампания сопровождается как заявлениями о поддержке украинцев, так и усилением антимиграционной риторики.

Видео дня

По данным Радио Свобода, в чешском обществе растет "усталость от беженцев", что активно используют популистские политические силы. Издание также сообщило о ходе голосования: избирательные участки открыты по всей стране и за ее пределами.

Выборы в Чехии

В Чехии стартовал первый из двух дней парламентских выборов. Среди кандидатов – популисты, коалиция демократических партий, коммунисты, ультраправые, либералы и новая проавтомобильная сила "Автомобилисты для себя".

Избиратели выбирают 200 представителей в Палату депутатов. Участки работают в пятницу с 14:00 до 22:00 и в субботу с 8:00 до 14:00. Результаты ожидаются в субботу вечером.

По данным опросов, лидирует популистская партия ANO под руководством Андрея Бабиша, который обещает повысить зарплаты и стимулировать экономический рост, одновременно уменьшая помощь Украине.

Ожидается, что ANO получит более 30% голосов.

Противоречивые настроения в обществе

Опросы показывают, что 52% чехов поддерживают право украинцев оставаться в стране. В то же время почти половина населения – 49%, считает их экономическим бременем. Пророссийские нарративы, которые активно распространяют в Чехии отдельные партии, усиливают негативное отношение к мигрантам.

Опрос STEM Institute демонстрирует противоречивые общественные настроения: несмотря на общую толерантность, около 60% чехов считают, что страна приняла чрезмерное количество беженцев, а 40% заявляют об "усталости от мигрантов". Больше всего поддерживают украинцев граждане с высшим образованием и представители состоятельных социальных групп.

Антиукраинская риторика партий

Особенно жесткие заявления звучат от партии SPD Томио Окамуры. Политик обещает отменить социальные выплаты украинцам и пересмотреть все визы. Его кампания сопровождается лозунгами вроде: "Прекратим поддержку украинцев". Сам лидер партии ранее призвал оставить в Чехии только тех украинцев, которые выполняют работу, которую не могут делать чехи.

По словам Анастасии Сигнаевской, соучредителя и лидера одной из чешско-украинских инициатив "Голос Украины", SPD "постоянно выставляет украинцев как угрозу", распространяя "страшилки о том, что украинцы нарушают закон очень часто, что растет уровень преступности".

На предвыборных плакатах партии размещены лозунги "Голосуйте за изменения, и мы прекратим поддержку украинцев".

"Очень вероятно, если выборы завершатся так, как предсказывают опросы общественного мнения, будет очень открыто присутствовать ненависть в публичном пространстве. Я бы сказал, что это то, что мы уже видим в кампании. И это то, что мы, очень вероятно, увидим после выборов также", – отметил глава полевой работы в Праге и Центральной Богемии Организации по поддержке беженцев Матей Шульц в комментарии Радио Свобода.

Позиция Андрея Бабиша

Лидер партии ANO Андрей Бабиш, чья политсила, по последним опросам, может рассчитывать более чем на 30% голосов, часто критикует политику Чехии в отношении Украины и беженцев.

В июне Бабиш обвинил правительство Петра Фиалы в том, что выделение средств украинкам якобы лишает помощи чешских матерей. "Не для наших женщин, а для украинок. Они забирают у чешских семей, но готовят новую систему для иностранцев", – подчеркнул он.

Политолог и директор Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пеге отмечает, что Бабиш, несмотря на критику, будет прагматичным в вопросе беженцев: "Он – прагматик и бизнесмен, и он знает, что украинские беженцы вносят вклад в чешскую экономику. Многие из них, откровенно говоря, работают на его предприятиях также".

По его словам, Бабиш "не собирается внедрять радикальные изменения", понимая экономическую пользу от присутствия украинцев.

"Бабиш очень хорошо понимает, что на этом этапе Чехия, которая все еще имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе и имеет недостаток рабочей силы, фактически значительно выигрывает от того, что украинцы работают в Чешской Республике. И он знает, что изгнание десятков тысяч или сотен тысяч украинцев из Чехии фактически разрушило бы чешскую экономику на этом этапе", – отмечает эксперт.

Аргументы действующей власти

Чешское правительство приводит данные, что украинцы больше платят в бюджет, чем получают от государства. За первое полугодие 2025 года налоговые поступления от беженцев составили 15 млрд крон, тогда как расходы на них – 7,6 млрд. Несмотря на это, в 2025 году введен новый механизм длительного вида на жительство, который выдвигает жесткие требования к доходам и исключает возможность получения социальных выплат.

Для его получения заявители должны иметь официальное трудоустройство, достаточно высокий уровень дохода, не пользоваться социальными выплатами и не иметь долгов по уплате взносов на медицинское страхование. В первой волне из 80 тысяч поданных заявлений только 15 тысяч были одобрены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские беженцы принесли Чехии вдвое больше денег (24,8 млрд крон), чем государство потратило на них (15,5 млрд.). В то же время Украина сталкивается с опасным кризисом рабочих рук, который станет главным вызовом следующих десятилетий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!