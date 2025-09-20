В Британии произошла стрельба в ночном клубе: есть раненые

В Бирмингеме (Англия) произошла стрельба в ночном клубе Mango. Ранения получили четыре человека; трое подозреваемых уже задержаны.

Что известно об инциденте

Звуки выстрелов прозвучали около 3 часов ночи в субботу, 20 сентября, передает Sky News. Трое потерпевших в стабильном состоянии, один мужчина – в критическом.

Местная полиция сообщила, что задержала троих людей, причастных к преступлению, в машине на трассе М6 в графстве Уорикшир. Возраст фигурантов – от 20 до 30 лет.

"Они остаются под стражей по подозрению в организации беспорядков с применением насилия", – сказано в сообщении правоохранителей.

Исполняющий обязанности главного инспектора Майкл Кларк заявил, что преступники открыли огонь в оживленном ночном клубе, на одной из главных дорог, ведущих из центра Бирмингема. "Поэтому крайне важно, чтобы мы услышали мнение всех, кто видел произошедшее или мог заснять это на видеорегистратор, проезжая мимо", – обратился он к местным жителям.

Кларк добавил, что расследование продвигается быстро и троих подозреваемых уже нашли, однако полицейские продолжают свою работу, чтобы установить личности всех причастных.

