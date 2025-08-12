Долго был в воде: в Болгарии на пляже нашли военный дрон. Фото

На пляже в Болгарии обнаружили военный беспилотник. Дрон, который, скорее всего, пробыл в воде несколько месяцев, обезвредили специалисты.

БПЛА типа "крыло" Черное море прибило к берегу пляжа Хармани недалеко от города Созопол. На сайте Министерства обороны страны сообщается, что 12 августа беспилотник нашли отдыхающие, после чего позвонили по номеру 112.

В целях безопасности дрон уничтожили на месте

"По приказу заместителя командующего Военно-морскими силами, адмирала флота Ваньо Мусински, группа под руководством капитана III ранга Живко Карчева отправилась с Военно-морской базы Бургаса к месту обнаружения объекта", – заявила пресслужба.

Специалисты ВМС по взрывчатым веществам выехали на пляж около 10:00 утра. Полицейские, прибывшие на вызов раньше, оцепили место рядом с находкой.

Сломанные крылья и состояние корпуса позволяют предположить, что БПЛА долгое время находился в воде.

"Военнослужащие установили, что обнаруженный объект является беспилотником неизвестной модели, и не удалось определить, имеет ли он боеголовку. В целях безопасности, по предложению командира группы, заместитель главнокомандующего ВМФ Мусински санкционировал уничтожение беспилотника на месте, со строгим соблюдением мер безопасности и нормативных документов. В 11:20 беспилотник был уничтожен", – отчитались в Минобороны Болгарии.

О происхождении беспилотника пока ничего не сообщается.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Германии над военными базами и объектами критической инфраструктуры пилоты самолетов неоднократно замечали неизвестные дроны. Беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо. Кто ими управлял, установить не удалось.

