'Наш путь сквозь бурные времена': в Одессе развернули 34-метровый флаг Украины. Фото и видео

В Одессе на День Независимости Украины, в воскресенье, 24 августа, развернули 34-метровый государственный флаг. Каждый метр полотнища символизирует год независимости.

Кадры из Одессы обнародовали на страницах городского совета в сети. "Каждый метр полотнища – это год нашей независимости. Это наши победы и испытания, наш путь сквозь бурные времена к единству, достоинству и силе", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что благодаря мужеству украинских воинов флаг Украины сегодня развевается так высоко, что о сильной и несокрушимой Украине знает весь мир.

Стойкость защитников – это то, что позволяет украинцам праздновать, жить, мечтать.

И именно поэтому сейчас Одесса держит сине-желтый флаг крепко – как символ свободы, благодарности и веры.

"Он развевается над морем, улицами и в наших сердцах. И каждый порыв ветра, разворачивающий полотнище над городом, напоминает: мы выстояли, мы есть, и мы будем", – говорится в заметке.