Украинца, который запустил дрон над правительственными зданиями в Варшаве, депортируют на родину: что о нем известно

21-летнего украинца, который запустил беспилотник над правительственным зданием в Польше, депортируют на родину. Инцидент произошел 15 сентября.

Об этом пишет издание Polsat News. Отмечается, что парня обвинили в нарушении правил воздушного движения. Он признал себя виновным и уплатил штраф в размере 4000 злотых (примерно от 40 570 до 45 258 гривен. – Ред).

Украинца доставят в пограничный пункт, где он должен пересечь границу. Кроме того, решение предусматривает запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение пяти лет.

17-летнюю гражданку Беларуси, которая была с украинцем во время запуска БпЛА, допросили в качестве свидетеля, а затем отпустили.

Сейчас Агентство внутренней безопасности (ABW) со вчерашнего дня расследует, был ли полет дрона над дворцом Бельведер шпионским инцидентом. Среди прочего, оно проверило содержимое телефонов молодых иностранцев, ища следы совершения преступления. Однако, никаких доказательств, которые могли бы указывать на то, что они действовали от имени иностранной разведывательной службы, не было найдено.

Что предшествовало

Вечером в понедельник, 15 сентября, Служба государственной охраны Польши нейтрализовала дрон, который летал над правительственными зданиями. Также были задержаны двое подозреваемых, один из которых впоследствии оказался украинцем.

Ранее мы писали о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который разрешает пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", созданной в ответ на массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. К операции планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше произошел резонансный случай – угона автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру Дональду Туску. Подозреваемого удалось задержать в субботу в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его выездом за границу.

Мужчина не оказал сопротивления во время задержания. Подозреваемому предъявлено несколько обвинений, среди которых кража с проникновением, присвоение регистрационного документа и подделка идентификационных номеров.

