Уиткофф предупреждал Катар о предстоящей атаке Израиля: в Белом доме рассказали о реакции Трампа

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по поручению Дональда Трампа предупредил власти Катара о предстоящей атаке Израиля. Американская администрация же получила соответствующее сообщение от военных США.

Об этом на брифинге 9 сентября рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она также сказала, какой была реакция Трампа на этот удар Израиля.

Уиткофф предупредил Катар

По словам Ливитт, сегодня утром администрация Трампа получила сообщение от военных Соединенных Штатов о том, что Израиль атакует ХАМАС, который располагался в одном из районов Дохи, столицы Катара. Она не ответила на вопрос, кто проинформировал американских военных.

Когда Трамп узнал об этом, он поручил Уиткоффу предупредить Катар об этом.

"Президент Трамп немедленно поручил специальному посланнику Уиткоффу сообщить катарцам о предстоящем нападении, что он и сделал", – сообщили в Белом доме.

После удара президент поговорил как с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так и с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани, сказала Ливитт.

Реакция Трампа

Дональд Трамп "очень расстроен" односторонним решением Израиля ударить по руководству террористической организации ХАМАС в Дохе, заявила представительница Белого дома. Американский президент заверил катарского лидера, что "подобное больше не повторится на их земле".

"Односторонние бомбардировки внутри Катара – суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, который очень упорно работает, смело рискуя ради посредничества в мирном процессе, – не способствуют достижению целей Израиля или Америки", – заявила Ливитт.

В то же время она отметила, что ликвидация ХАМАСа, который наживается на страданиях людей в Газе, является "достойной целью".

Что известно об атаке Израиля на Доху

Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Эти лидеры находились за границей и годами руководили террористическими операциями, и они несут "прямую ответственность за события 7 октября 2023 года", заявили в Армии обороны Израиля.

Атака была осуществлена при участии ЦАХАЛ и Агентства безопасности "Шин Бет". Издание The Times of Israel сообщило, что большинство руководства ХАМАС, которое находилось в Газе, погибли во время начала войны 7 октября 2023 года, тогда как политическое руководство террористической группы за рубежом в основном осталось нетронутым.

Израильские чиновники сообщили, что удар был направлен на высших лидеров ХАМАС, включая Халила аль-Хайю, изгнанного руководителя террористической группы в Газе и главного переговорщика.

Катар, который выступал посредником вместе с Египтом в переговорах по прекращению огня в почти двухлетней войне в Газе, осудил нападение как "трусливое" и назвал его вопиющим нарушением международного права.

