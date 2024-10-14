Александр Лукашенко продолжает балансировать между Россией и Западом, одновременно избегая прямого участия Беларуси в войне против Украины. Инциденты с появлением российских беспилотников в воздушном пространстве Республики, включая случай 3 октября 2024 года, когда ударные дроны "Шахед" пролетели рядом с вертолетом Лукашенко, подчеркивают двойную игру Кремля. Россия не только использует Беларусь как логистический плацдарм для ударов по Украине, но и создает риск для самого Лукашенко, что является скрытой формой давления.

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Кремль давно пытается втянуть Беларусь в активные боевые действия на стороне России, чтобы расширить свою военную кампанию. Однако Лукашенко осознает риски такого участия, особенно учитывая непопулярность войны среди белорусов и возможность новых протестов, подобных событиям 2020 года. Инциденты с российскими беспилотниками служат еще одним способом Кремля напомнить Лукашенко, что безопасность его режима напрямую зависит от Москвы.

Понимая это, самопровозглашённый президент Беларуси активно пытается сохранить видимость независимой позиции. 4 октября он сделал заявление о готовности помочь в восстановлении Украины после войны. Это риторический шаг, направленный на смягчение внешней позиции и на противодействие попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну с целью демонстрации готовности к диалогу с Западом и Украиной, сохраняя формальные альянсы с Россией, а также косвенный сигнал Москве о том, что его режим готов вести самостоятельную политику и не подчиняться полностью российским планам.

Александр Лукашенко, как оловянный солдатик возле открытого огня, пытается маневрировать из стороны в сторону для сохранения своего места и должности, оставаясь непоследовательным и хаотичным. Но насколько хватит Лукашенко и что еще сделает Путин, чтобы усмирить самодеятельность власти Республики? А самое главное, какой будет цена за неповиновение простых беларусов, мнением которых в очередной раз не поинтересовались?