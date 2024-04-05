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Давид Титов
Давид Титов

Блог | Удовлетворение амбиций Лукашенко посредством жесткого удара по экономике Беларуси

Удовлетворение амбиций Лукашенко посредством жесткого удара по экономике Беларуси

Беларуская экономика ежедневно сталкивается со всё более серьезными экономическими вызовами, которые усугубляются внешними факторами и решениями совместной политики Лукашенко и Путина. В последние годы экономика Беларуси ощущает нарастающее напряжение, вызванное рядом причин, включая зависимость от России, санкции и внешнюю изоляцию.

Одним из основных факторов, влияющих на беларускую экономику является тотальная зависимость от требований России во многих сферах. Получая краткосрочную выгоду от заказов РФ в оборонной отросли и легкой промышленности, Беларусь сталкивается с риском нестабильности в собственной  экономике. Это особенно актуально в свете санкций, наложенных на страну из-за открытой поддержки России в войне.

В первую очередь, так как политика России рассматривает Беларусь приоритетно как государство-завод и исключительно поставщика продукции, это приводит к тому, что собственные оборонные силы Беларуси не получают необходимого для развития своих возможностей и технологических разработок. Лукашенко стремится сохранить свои позиции в компании Путина, даже за счет ухудшения экономического положения страны.

Вооруженные сили Беларуси сталкиваются с дефицитом необходимого оборудования,  что отрицательно сказывается не только на их возможностях, но и на безопасности страны в целом. Попытки Лукашенко повысить финансирование госпрограмм для силовых структур, пытаясь сохранить лояльность сектора обороны к своей фигуре, приводят к неудовлетворенности гражданского населения и увеличению социальной напряженности.

Существующий перекос и приоритезация в экономической политике правительства сказывается на многих отраслях труда : сельском хозяйстве, строительной, транспортной, информационной сферах, приводя к увеличению безработицы и сокращению рабочих мест. Пока диктаторы занимаются своими политическими играми, простые люди страдают от экономической нестабильности и неопределенности.

Лукашенко, ощущая персональную потребность быть неприкосновенным и оставаться под протекторатом Путина, готов жертвовать благополучием своего народа и лиш воображает, что помогает президенту РФ разрабатывать план по захвату мира. Интересно, когда он поймёт, что его просто попросили подать ручку, а не написать план.

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