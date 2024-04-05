Беларуская экономика ежедневно сталкивается со всё более серьезными экономическими вызовами, которые усугубляются внешними факторами и решениями совместной политики Лукашенко и Путина. В последние годы экономика Беларуси ощущает нарастающее напряжение, вызванное рядом причин, включая зависимость от России, санкции и внешнюю изоляцию.

Одним из основных факторов, влияющих на беларускую экономику является тотальная зависимость от требований России во многих сферах. Получая краткосрочную выгоду от заказов РФ в оборонной отросли и легкой промышленности, Беларусь сталкивается с риском нестабильности в собственной экономике. Это особенно актуально в свете санкций, наложенных на страну из-за открытой поддержки России в войне.

В первую очередь, так как политика России рассматривает Беларусь приоритетно как государство-завод и исключительно поставщика продукции, это приводит к тому, что собственные оборонные силы Беларуси не получают необходимого для развития своих возможностей и технологических разработок. Лукашенко стремится сохранить свои позиции в компании Путина, даже за счет ухудшения экономического положения страны.

Вооруженные сили Беларуси сталкиваются с дефицитом необходимого оборудования, что отрицательно сказывается не только на их возможностях, но и на безопасности страны в целом. Попытки Лукашенко повысить финансирование госпрограмм для силовых структур, пытаясь сохранить лояльность сектора обороны к своей фигуре, приводят к неудовлетворенности гражданского населения и увеличению социальной напряженности.

Существующий перекос и приоритезация в экономической политике правительства сказывается на многих отраслях труда : сельском хозяйстве, строительной, транспортной, информационной сферах, приводя к увеличению безработицы и сокращению рабочих мест. Пока диктаторы занимаются своими политическими играми, простые люди страдают от экономической нестабильности и неопределенности.

Лукашенко, ощущая персональную потребность быть неприкосновенным и оставаться под протекторатом Путина, готов жертвовать благополучием своего народа и лиш воображает, что помогает президенту РФ разрабатывать план по захвату мира. Интересно, когда он поймёт, что его просто попросили подать ручку, а не написать план.