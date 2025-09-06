У Трампа заверили, что он был информатором ФБР по делу Эпштейна

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет никакого отношения к преступлениям Джеффри Эпштейна. Зато, по его словам, он помогал Федеральному бюро расследований в этом деле.

Об этом он заявил в эфире CNN. По словам Джонсона, Трамп узнал об обвинениях в адрес Эпштейна еще до своего президентства. После этого он запретил ему посещать свое поместье во Флориде.

"Когда Трамп впервые услышал слухи, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Президент считал это ужасным и неописуемым злом", – подчеркнул спикер.

Джонсон утверждает, что после разрыва с Эпштейном Трамп сотрудничал с ФБР и предоставлял информацию для расследования.

"Трамп был информатором ФБР, чтобы попытаться разоблачить это дело. Он искренне сочувствует женщинам, которые пострадали, и ему отвратительны эти преступления", – сказал он.

Спикер Палаты представителей пояснил, что когда Трамп говорит о "мистификации", то имеет в виду не преступления Эпштейна, а политические манипуляции демократов.

"Это так же, как с "российским досье". Демократы пытаются создать искусственный скандал, чтобы запятнать его репутацию", – заявил Джонсон.

Он добавил, что президент настаивает на полном обнародовании документов по делу Эпштейна.

На вопрос, поддержит ли Трамп жертв Эпштейна, Джонсон ответил утвердительно.

"Трамп имеет большое сочувствие к пострадавшим женщинам. Президент имеет очень милосердное сердце. Его сердце болит от того, что им пришлось пережить. Он ненавидит то, в чем обвиняют Эпштейна, и кем тот на самом деле был. Когда он это осознал, то понял, что Эпштейн был не просто богачом или "светским львом" — он, по всем признакам, занимался злыми и отвратительными делами", – добавил он.

Что предшествовало

Напомним, миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, касающиеся скандального дела Джеффри Эпштейна. Он отметил, что тот обещал сделать это во время своей каденции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своих сторонников из-за их позиции по делу Эпштейна. Он считает, что обвинения в его вероятных связях с финансистом – это "новая афера демократов".

