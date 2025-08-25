Турция вытесняет Россию с евразийского рынка: как железная дорога изменит ситуацию

Турция вытесняет Россию с евразийского рынка. Сейчас в стране начато строительство 224-километровой железнодорожной линии Карс – Игдыр – Аралык – Дилуджу. Она станет частью"Зангезурского коридора".

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Кроме того, эта железнодорожная линия интегрирует страну в"Средний коридор" – альтернативный сухопутный маршрут между Китаем и Европой в обход России.

Стоимость проекта оценивается в $2,8 млрд, завершение ожидается до 2029 года. Мощность железной дороги – до 15 млн т грузов и 5,5 млн пассажиров ежегодно. Строительство включает 5 тоннелей длиной 20 км, три виадука и десятки мостов.

"Таким образом Анкара закрепляет роль ключевого транзитного коридора между Азией и Европой. Линия напрямую соединит Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, что усилит экономическую интеграцию Кавказа и Центральной Азии", – отмечают в разведке.

Добавляется, что проект, который создаст до 15 тыс. рабочих мест и может поднять ВВП восточной Анатолии на 5–7%, способен сократить время доставки товаров из Азии в Европу на 10–15 дней. Самое важное – он вытесняет грузопотоки с российских и иранских маршрутов, подрывая позиции Москвы на евразийском транспортном рынке.

Ранее сообщалось, что Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара готова рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Турции на строительстве АЭС "Аккую" началась существенная задержка зарплат, в частности из-за блокировки счетов и внешнего политического давления, потому что, как заявляет "Росатом", "все стали заложниками действий недружественных стран". Все зашло так далеко, что на предприятии начались массовые протесты.

