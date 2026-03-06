Целями были нефтепровод и синагога: спецслужбы Азербайджана предотвратили попытки Ирана устроить теракты на территории страны
Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила серию терактов, которые готовили на территории страны лица, связанные со спецслужбами Ирана. Среди возможных целей были стратегический нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане и объекты еврейской общины. Операцию по разоблачению и задержанию причастных провели после комплекса контрразведывательных мероприятий.
О результатах расследования сообщило азербайджанское издание Day.Az со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности страны. В ведомстве отметили, что операцию организовали структуры Корпуса стражей исламской революции Ирана. По данным спецслужбы, планировались "террористические провокации и сбор разведывательной информации с целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу страны".
Планы диверсий
Следствие установило, что в качестве целей выбрали стратегический нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля, одного из руководителей общины горных евреев и синагогу "Ашкенази". Для осуществления атак на территорию Азербайджана завезли три взрывных устройства. Позже их обнаружили и обезвредили.
Спецслужба провела оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить объекты, которые интересовали иранскую разведку, а также лиц, которые могли сотрудничать с ней. В результате следователи обнаружили несколько каналов связи между гражданами Ирана и гражданами Азербайджана.
По данным Службы государственной безопасности, граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиян Ясер Рахим установили контакт с гражданином Азербайджана Тарханом Гулиевым для ввоза взрывчатки в страну. Возле поселка Шихово обнаружили контейнер, который оставили по заданию Зандкияна. Внутри было взрывчатое вещество C-4 массой 7 кг 730 г.
Детали расследования
Оперативная съемка зафиксировала, как Тархан Гулиев вместе с Ниджатом Агаевым приехали на автомобиле, забрали контейнер и впоследствии спрятали взрывчатку в Низаминском районе Баку. Позже на территорию страны доставили еще один контейнер с двумя дистанционно управляемыми взрывными устройствами типа C-4.
Контейнер забрал гражданин Азербайджана Асад Абдуллаев. Место тайника заранее оборудовали скрытым видеонаблюдением. На следующий день следователи зафиксировали, как Рашад Рустамов и Абдуллаев забрали контейнер из тайника в поселке Шихлар Гобустанского района и спрятали его возле дома Абдуллаева.
По информации следствия, граждане Ирана, которые организовали контакты с местными жителями, также имели прямые связи с Корпусом стражей исламской революции. Кроме контрабанды наркотиков, они координировали сбор разведывательной информации и подготовку диверсий.
Отдельно установили, что гражданин Ирана Саджад Шейхзаде Могхаддам Сати Софли Эвад искал исполнителя для установки взрывного устройства под мостом в поселке Сангачал. За выполнение такого задания он обещал 50 тысяч долларов.
Следствие также выяснило, что координатор сети Хафез Тавассоли поддерживал связь с гражданкой Азербайджана Хадиджей Агаевой. Он попросил ее хранить одну из посылок, в которой было взрывное устройство. Женщина спрятала его в тайнике в поселке Масазыр, откуда позже пакет забрали.
Параллельно следователи установили попытку подготовки покушения на общественного деятеля. По данным спецслужб, гражданке Азербайджана Нармине Шабановой поручили сфотографировать место работы этого лица и организовать встречу иностранца, который должен был прибыть для выполнения убийства.
Во время подготовки к преступлению Наиб Исмиев заявил Шабановой, что готов совершить убийство за вознаграждение в 80 тысяч манатов. Он посетил место работы общественного деятеля, снял видео на телефон для планирования нападения и возможного ухода с места преступления.
В результате оперативных мероприятий спецслужбы предотвратили запланированные преступления. Гулиев, Агаев, Абдуллаев, Рустамов, Агаева, Ахмедов, Шабанова и Исмиев дали показания и признали, что выполняли задание лиц, связанных с КСИР.
Следствие установило, что организацией террористических актов занимался офицер разведки КСИР, полковник Али Асгар Бордбар Шерамин. Нескольких граждан Ирана, причастных к подготовке диверсий, объявили в международный розыск.
Суд признал виновными Тархана Гулиева, Ниджата Агаева, Асада Абдуллаева и Рашада Рустамова. Их приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Азербайджана были приведены в боевую готовность после начала операции США против Тегерана. Дополнительные силы Баку были развернуты на границе с Ираном.