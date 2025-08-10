Трамп провел экскурсию для президента Азербайджана Алиева в своем магазине. Видео

Президент США Дональд Трамп провел экскурсию для президента Азербайджана Ильхама Алиева в своем магазине сувениров. Он передал подарки для него и его жены.

Видео дня

Это произошло во время визита азербайджанского лидера в Вашингтон в прошлую пятницу. Видео опубликовал в Facebook американский политический обозреватель Райан Фурнье.

Алиев получил подарки от Трампа

Находясь в сувенирном магазине в стенах Белого дома, американский лидер гордо демонстрировал кепку с надписью "Трамп 2028" и заявил, мол, все хотят, чтобы он еще раз баллотировался (следующие выборы президента в США должны состояться в 2028 году. – Ред.).

"Включая нас!" – ответил на это президент Азербайджана.

Трамп выразил восхищение, что Алиев руководит страной уже 22 года, и назвал его "жестким и умным" политиком.

Во время экскурсии по своему магазину республиканец также выбрал подарки для президента и первой леди Азербайджана.

После того, как Трамп засветил кепки с надписями "Трамп 2028" и "Еще 4 года", журналисты выпустили серию новостей о том, что сувенирный магазин Белого дома начал продавать новые товары со ссылками на потенциальный третий срок президентства республиканца.

Что предшествовало

В пятницу, 8 августа, в Белом доме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При посредничестве американского лидера Дональда Трампа они подписали историческое трехстороннее мирное соглашение. Оно предусматривает, что часть участка Зангезурского коридора будет передана под управление американской компании.

Республиканец заявил, что страны договорились восстановить дипломатические отношения и бессрочно прекратить военное противостояние. Теперь это соглашение должны ратифицировать парламенты обеих государств.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле президент Азербайджана Ильхам Алиев получил в подарок шевроны боевых бригад Сил обороны Украины, которые дают отпор армии РФ на фронте. Политик поблагодарил и призвал украинцев продолжать борьбу против оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!