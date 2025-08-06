Трамп проведет встречу с лидерами Армении и Азербайджана: возможно объявление мирного соглашения – WP

Президент Дональд Трамп в пятницу, 8 августа, примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана. Он стремится поспособствовать заключению мирного соглашения между двумя странами, которые уже несколько десятилетий находятся в состоянии конфликта.

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Ожидается, что с Трампом встретятся президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом The Washington Post сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома.

По их словам, эта встреча является последним примером усилий президента США, направленных на прекращение международных конфликтов и получение за это признания.

Один из чиновников Белого дома сказал, что возможно объявление мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией во время встречи лидеров этих стран с Трампом.

Что этому предшествовало

Лидеры Армении и Азербайджана встретились в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах для проведения мирных переговоров. Тогда не было объявлено о каком-либо решении, несмотря на то, что ранее в этом году официальные лица заявляли о подготовке предварительного соглашения.

Еще раньше, в июне 2025-го, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью его страны является подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года. После этого можно будет распустить переговорные структуры, созданные в формате Минской группы ОБСЕ.

По словам Пашиняна, в некоторых азербайджанских кругах называют около 60% суверенной территории Армении "Западным Азербайджаном". Это является территориальной претензией к Армении, отмечал политик.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха: история и хронология событий

Нагорный Карабах (армянское название – Арцах) вошел в состав Российской империи в 19 веке после оккупации ею значительной территории Кавказа в результате российско-кавказской войны. А уже в начале 20 века этот регион стал ареной постоянных столкновений между Азербайджаном и Арменией, каждая из которых хотела контролировать территорию.

Тогда на смену Российской империи уже пришли большевики, которые решили решить эту ситуацию по-своему и создали Нагорно-Карабахскую автономную область. Она была включена в состав Азербайджанской ССР, несмотря на то, что большинство населения региона составляли армяне. Последние требовали, чтобы область присоединили к Армении.

Ближе к распаду СССР этот этнический конфликт как и многие другие становился все более серьезным. В конце концов на фоне подъема национальных движений к обретению независимости Армянская ССР и Нагорно-Карабахская автономия подписали совместное постановление об объединении, а позже, в 1991 году, сообщили о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую фактически контролировала Армения.

Азербайджан признал такие действия незаконными, что в конечном итоге привело к дальнейшим боевым действиям, из-за которых десятки тысяч людей погибли, а до миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Армения по результатам войны смогла захватить часть земель вокруг Нагорного Карабаха, которые принадлежали Азербайджану.

Первая карабахская война продолжалась до 1994 года и завершилась подписанием Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном трехстороннего соглашения о прекращении огня. После этого Нагорный Карабах оставался частью Азербайджана, но фактически управлялся этническими армянами при поддержке правительства Армении. В то же время независимость НКР не признала ни одна из стран ООН, даже Армения.

Однако на этом конфликт исчерпан не был, столкновения в регионе не прекращались, но в основном обходилось без активных боевых действий. Ситуация в Карабахе неоднократно обострялась в 2014, 2016, 2020 (Вторая карабахская война) и 2021 годах.

А в сентябре 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе, назвав целью разоружение и вывод армянских военных, а также "восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики". В Армении назвали боевые действия в регионе "широкомасштабной агрессией", созвали экстренное заседание Совбеза и призвали ООН принять меры.

В конце концов операция Азербайджана длилась около 24 часов, силы Нагорного Карабаха (НКР) прекратили огонь и были разоружены, его власти распустили правительство и армию, а карабахские руководящие структуры объявили о полной капитуляции. В итоге Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, какие тарифы Вашингтон введет против стран, которые покупают российскую нефть, в случае отказа Москвы от прекращения огня. Он указал на то, что 6 августа его специальный посланник Стив Уиткофф встретится с россиянами.

"Мы посмотрим, что произойдет", – добавил американский президент. Также он похвастался, что якобы "остановил пять войн за последние пять месяцев".

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