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Трамп пообещал снять санкции с Ирана при одном условии

София Закревская
Новости. Мир
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстрация

Президент США Дональд Трамп допустил возможность снятия санкций с Ирана. Это может произойти, если Тегеран продемонстрирует мирное поведение и будет сотрудничать с Вашингтоном.

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Об этом Трамп сказал 29 июня в эфире Fox News. Он отметил, что США на данный момент сохраняют санкции против Ирана.

"И если они (иранцы – Ред.) выполнят свою работу, и если они смогут быть мирными, и если они смогут показать нам, что не собираются больше наносить вред, я бы снял санкции", – заявил американский президент.

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Трамп добавил, что ослабление санкций "имело бы большое значение" для Тегерана.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп обиделся на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и решил не смягчать санкции, введенные в отношении этой страны. Он заявил, что работал над этим, но остановился после "наглых и глупых" высказываний Хаменеи.

Трамп также предупредил: если Тегеран не вернется к соблюдению международных норм, то ситуация для него "только ухудшится".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа обсуждала и продолжает обсуждать с высшим руководством Ирана возможность получения до 30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы для производства энергии в обмен на отказ от военной ядерной программы страны. И это не единственное предложение, которое Вашингтон предоставляет Тегерану.

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