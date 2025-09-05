Байдену провели операцию по удалению раковых поражений кожи: что известно о его болезни

82-летний бывший президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению раковых поражений кожи. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как у него диагностировали рак предстательной железы.

Об этом сообщил его представитель, передает CNN. Представитель не уточнил дату операции. Информация появилась после того, как в сети распространилось видео Байдена со шрамом на лбу.

Что известно о состоянии Байдена

Вмешательство было проведено методом Мооса – это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и сразу исследуются под микроскопом. Врач продолжает операцию до тех пор, пока не будет обнаружено отсутствие раковых клеток. Такая методика чаще всего применяется в случаях быстрого роста опухолей, их рецидива или при локализации на чувствительных участках – лице, руках или гениталиях.

Это уже не первый случай удаления новообразований у Байдена. В 2023 году, еще во время президентства, ему вырезали опухоль на груди, которая оказалась базальноклеточной карциномой. Врач Белого дома Кевин О'Коннор тогда заявил, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и подчеркнул необходимость постоянного дерматологического наблюдения.

Базальноклеточная карцинома является самым распространенным видом рака кожи. Она обычно растет медленно и хорошо поддается лечению.

В мае этого года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости. Политик публично подтвердил, что начал лечение таблетированными препаратами.

"Мы ожидаем, что сможем с этим справиться. Это не какой-то орган, это внутри... мои кости крепкие, рак не проник. Поэтому я чувствую себя хорошо", – сказал Байден в интервью CNN.

Что предшествовало

25 мая Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о его диагнозе – рак простаты. Тогда он вместе с семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут.

Как сообщал OBOZ.UA, член Палаты представителей Соединенных Штатов, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон уверен, что врач бывшего президента Джо Байдена Кевин О'Коннор либо плохо разбирается в своем деле, либо солгал американскому народу. Законодатель утверждает, что Байдену осталось от 12 до 18 месяцев, потому что "рак уже далеко зашел".

