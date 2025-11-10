Трамп назначит спецпосланником в Беларуси заместителя Келлога, который нашел общий язык с Лукашенко

Американский юрист Джон Коул, заместитель переговорщика Кита Келлога, получит должность специального посланника Соединенных Штатов в Республике Беларусь. От имени Вашингтона он продолжит переговоры с режимом Александра Лукашенко.

Соответствующий анонс 9 ноября сделал президент США Дональд Трамп в Truth Social. "Рад объявить, что Джон Коул – один из самых известных юристов нашей страны, одержавший победу в первом крупном деле против табачных корпораций, – выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси", – сообщил республиканец.

Он расхвалил Коула, назвал его "по-настоящему великим" специалистом и отметил, что юрист уже имеет достижения во взаимодействии с Минском.

"Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Я хотел бы заранее поблагодарить [самопровозглашенного] президента Беларуси Александра Лукашенко, который пользуется большим уважением, за его внимание к освобождению этих дополнительных людей", – написал Трамп.

Что предшествовало

Ранее в этом году Коул как представитель президента США и заместитель Кита Келлога, спецпосланника по вопросам Украины, проводил переговоры в столице РБ.

Освобождение политических заключенных таки произошло: в июне вместе с 13 другими осужденными вышел на свободу лидер оппозиции Сергей Тихановский, а в сентябре – Игорь Лосик и еще 52 человека.

Теперь, судя по словам Трампа, Коул ведет переговоры об освобождении следующей партии политзаключенных.

