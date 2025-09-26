Трамп махал пальцем, Мелания качала головой: сеть взбудоражили кадры эмоционального разговора президентской четы США

Западные СМИ активно обсуждают возможную ссору президента США Дональда Трампа с супругой Меланией. Журналисты случайно заметили, как супруги вели себя в самолете во время возвращения в Вашингтон после поездки на заседание Генассамблеи ООН.

На обнародованных кадрах видно, как Трамп о чем-то раздраженно говорит, то и дело тыкая в сторону Мелании указательным пальцем, первая леди США в ответ отрицательно качает головой. О вероятной ссоре пишет издание Міггог.

В объективы камер эмоциональный разговор супругов Трамп попал в среду вечером, когда они находились на борту президентского вертолета Marine One.

После приземления в Вашингтоне вертолета, который привез президента и его жену после визита на Генассамблею ООН, журналисты сняли через иллюминаторы, как президент и первая леди США эмоционально разговаривают, сидя друг напротив друга.

При этом Трамп тыкал в жену указательным пальцем, она же, не менее эмоционально отвечая на его слова, отрицательно качала головой.

Впрочем, действительно ли журналисты стали свидетелями семейного скандала – так и осталось загадкой: из вертолета Дональд и Мелания Трамп вышли держась за руки, вместе они прошли в Белый дом – и ничего в их поведении не выдавало возможных недавних разногласий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская обсудила с Меланией Трамп защиту детей, которые стали жертвами российской агрессии. По словам Зеленской, сердце ее американской "коллеги" "открыто к этой теме".

Тем временем Трамп высмеял попытку России завоевать Украину, отметив безумные расходы, которые привели к мизерным достижениям.

