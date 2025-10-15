'Сын планирует оформить гражданство РФ и уехать в Москву': мать освобожденного из плена ХАМАС украинца поблагодарила Путина

Уроженец украинского Донецка Максим Харкин, которого длительное время был в плену в секторе Газа, очень хочет получить российское гражданство и обязательно оформит его. Он и его семья собираются прилететь в Москву, чтобы лично поблагодарить диктатора Владимира Путина за помощь в его спасении.

Видео дня

Об этом росСМИ заявила мать освобожденного Наталья Харкина. Она заявила, что условия Максима в плену ХАМАС были "ужасными", но при этом лучше, чем у других узников – якобы благодаря Путину.

"Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдет. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать", – рассказала Наталья.

Она сказала, что Максим Харкин потерял 30 килограммов за два года в плену.

"Он похудел на треть… кожа да кости. Но он молодец, держится. Все хорошо. Он в хороших руках", – сказала женщина.

Что известно о Максиме Харкине

Террористическая группировка ХАМАС 13 октября вместе с 19 израильскими заложниками освободила выходца из Украины Максима Харкина, который попал в плен 7 октября 2023 года. Мужчина родился в Донецке, затем долгое время жил в Израиле.

В плен ХАМАС Харкин попал в первый день масштабного нападения боевиков на музыкальный фестиваль NOVA (7 октября 2023 года). Это мероприятие проводилось вблизи границы, в 5 километрах от сектора Газа. Максим посещал фестиваль с другом и его женой (обоих потом нашли мертвыми).

Портал Maariv сообщал, что вскоре после того, как пребывание Харкина в плену подтвердилось, его семья оформила ему российский паспорт. Родственники объясняли, что таким образом пытались поспособствовать его скорейшему освобождению.

"Максим Харкин – украинец. На момент попадания в плен он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, чтобы Россия могла помочь им освободить его. Он не гражданин, он военный, он служил в ЦАХАЛ", – было сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второй части мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он отметил, что ХАМАС освободил всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!