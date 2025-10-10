Страны Балтии разрабатывают план эвакуации на случай нападения России – Reuters

Страны Балтии разрабатывают детальные планы эвакуации населения на случай потенциального нападения или эскалации со стороны России. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.

Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что планы охватывают сотни тысяч людей и являются частью новой стратегии гражданской обороны, принятой после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Несмотря на заявления Москвы, что она "не планирует нападать на НАТО", в Балтии все больше опасаются роста военных расходов России, ее агрессивной риторики и активности — от кибератак до вторжений беспилотников в воздушное пространство.

Литва, Эстония и Латвия впервые публично подтвердили, что разрабатывают сценарии действий на случай массового вторжения или гибридной атаки. По словам главы литовской пожарной службы Ренатаса Пожелы, в эвакуационные планы входит около 400 тысяч человек – половина тех, кто живет в радиусе 40 километров от границ с Россией и Беларусью.

В Литве готовят пункты сбора, определены маршруты для автобусов и поездов, а также склады с запасами необходимого – от матрасов до туалетной бумаги. Те, кто будет эвакуироваться собственным транспортом, будут направляться второстепенными дорогами, чтобы оставить основные трассы свободными для военной техники.

В Каунасе планируют разместить до 300 тысяч человек в школах, университетах, церквях и спортивных аренах. Подобные планы готовятся и в других городах.

В Эстонии, по словам советника по массовой эвакуации Ивара Мая, разрабатываются планы переселения около 10% из 1,4 миллиона граждан во временные убежища. Особое внимание уделяется Нарве — приграничному городу с преимущественно русскоязычным населением, где планируют помочь переезду не менее половины жителей.

"Это только для тех, кому некуда больше идти", – отметил Май, подчеркнув, что правительство готово оказать поддержку самым уязвимым.

В Латвии власти готовятся к еще более масштабному сценарию. Как сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс, около трети из 1,9 миллиона граждан могут быть вынуждены покинуть свои дома.

"Мы должны быть готовыми к любому развитию событий. Это не паника, а ответственное планирование", – подчеркнул он.

Одним из самых уязвимых направлений остается Сувалкский коридор — узкий участок польской территории между Россией (через Калининградскую область) и Беларусью, который является единственным сухопутным соединением стран Балтии с остальными НАТО. В случае атаки именно этот участок может стать первым ударом.

Поэтому в случае эвакуации приоритетом будет движение военных колонн, а гражданские будут иметь отдельно определенные маршруты.

Министр национальной безопасности Литвы Кястутис Будрис заявил, что подготовка к возможным чрезвычайным сценариям является "сигналом готовности" к любым вызовам.

"Это очень обнадеживающий знак для нашего общества. Мы готовы – и делаем все, чтобы защитить людей. Мы выполнили свою домашнюю работу", – сказал он в комментарии Reuters.

Напомним, накануне министр МИД РФ Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию. Он подчеркнул, что главная роль якобы принадлежит Германии, а страна-агрессор Россия сейчас "наблюдает признаки ренацификации" в ФРГ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в интервью Bloomberg финский лидер заявил, что РФ при власти диктатора Владимира Путина не изменится, ведь страна имеет империалистическую идею, которая с течением истории никуда не исчезла. По его словам, сейчас мир находится в состоянии неопределенности, как в 1918, 1945 или 1989 годах.

