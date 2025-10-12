Моя самая любимая - после Урсулы - женщина-политик итальянская премьер Мелони, возглавляющая консервативную партию Братья Италии и являющаяся настоящим другом Украины, начала через соответствующий законопроект борьбу с мусульманским сепаратизмом, ставящим религиозные причуды выше итальянских законов и таким образом демонстративно, нагло и неблагодарно мешающим стране, приютившей в свое время на свою голову слишком много приверженцев ислама, для которых европейские ценности по-настоящему понятными так и не стали, да уже, видимо, не станут никогда.

Братья Италии со своей сестрой Джорджей во главе устроят им и DEI, и шмеи, и мусульманство с гегельянством, то есть научат их диалектически уважать не только себя, но и тех, кто рядом.

Итак, "позитивная дискриминация" от Трампицы в юбке окажется без какого бы то ни было "позитива".

Именно прекрасная итальянка Мелони доказывает полуебанутой евробабушке: национализм это не только то, что из него сделали в мордоре или Венгрии и чего хотят оппозициоравы в Германии или Франции. Национализм может быть и просто здравым смыслом. Даже более здравым, чем у Трампа.

Так вот - о Венгрии: Орбанутин уже собирает подписи против военных планов Брюсселя, которые, по его мнению, втягивают Венгрию в войну, при этом бороться против ЕС и НАТО он собирается изнутри, ибо выходить из них вовсе не намерен.

Так что Италия и Венгрия это пока что противоположные политические полюса Европы, и бороться с угросепаратизмом европейцы должны столь же решительно, сколь Мелони с братьями в Италии ведет откровенное противостояние с исламом.

При желании сделать это не так уж и сложно - надо лишь создать альтернативные ЕС и НАТО, где не будет ни Орбана (с его Венгрией, пока он там премьерствует), ни глупой консенсусомании. Это можно успеть - если к этому действительно стремятся! - хоть за неделю.

В противном же случае демократия в обеих структурах выродится в диктатуру агрессивного меньшинства, что сейчас, собственно, и происходит.