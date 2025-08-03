Старейший и крупнейший ночной гей-клуб Германии объявил о банкротстве: что стало причиной

Один из самых известных и старейших гей-клубов Берлина – SchwuZ – объявил о банкротстве после почти полвека работы. Основанный в 1977 году, он стал неотъемлемой частью культуры ЛГБТК+ города, но не справился с последствиями инфляции, ростом расходов и изменениями в привычках любителей ночной жизни.

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Новость о закрытии появилась на его официальных страницах в соцсетях. Как пишет The Guardian, руководство сообщило о подаче заявления о неплатежеспособности, но подчеркнуло, что не собирается сдаваться.

Что известно о SchwuZ

"Почти 50 лет SchwuZ – это больше, чем просто клуб. Это вторая гостиная. Место для квир-искусства, сообщества, семьи, сопротивления. Многие из нас нашли здесь то, что искали: дом, семью, которую мы выбрали, и свободу", – говорится в посте SchwuZ.

Руководство гей-клуба напомнило о его вкладе в берлинскую квир-сцену – от участия в создании парада Christopher Street Day до основания журнала Siegessäule.

В то же время там признались, что в последние годы ситуация для их деятельности ухудшилась: клуб накопил ежемесячный дефицит от €30 000 до €60 000. В мае он сократил треть персонала (33 человека), часы работы и урезал шоу-программы. А объявленный краудфандинг смог собрать лишь €3000 из необходимых €150 тысяч.

По словам директора SchwuZ Кати Йегер, на ситуацию повлияли экономический кризис, подорожание аренды и коммунальных услуг, старение публики, а также растущее влияние знакомств через приложения и уменьшение количества молодых посетителей. В 2013 году клуб переехал в просторное помещение в районе Нойкельн, рассчитанное на тысячу человек, что, по мнению некоторых, и стало поворотным моментом.

Сейчас SchwuZ надеется продержаться как минимум до октября, когда начнутся судебные слушания по делу о банкротстве.

В то же время СМИ пишут, что его закрытие стало символом широкой волны так называемого clubsterben – "смерти клубов" в Берлине. В 2025 году в столице Германии уже закрылся легендарный Busche Club, который работал с 1988 года. Кроме этого, на конец года анонсировано закрытие клуба Wilde Renate.

Что предшествовало

В Будапеште (столица Венгрии) 28 июня, несмотря на запрет правительства Виктора Орбана, состоялся ЛГБТ-прайд. В нем приняли участие от 180 до 200 тысяч человек, которые прислушались к призыву мэра города "прийти спокойно и смело, чтобы стать вместе за свободу, достоинство и равные права".

В то же время в России диктатор Владимир Путин подписал очередной "ценностный" закон, который, по замыслу Кремля, должен уберечь россиян от "вредного" влияния западной культуры. Теперь в стране-агрессоре официально запрещен прокат фильмов, "дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности". То есть нельзя смотреть ничего, что не вписывается в рамки путинского представления о правильном кино: даже намек на ЛГБТ или критику государства может стать причиной запрета.

Как сообщал OBOZ.UA, австрийский певец и автор песен филиппинского происхождения Йоханнес Пич (JJ), который выиграл Евровидение в 2025-м, рассекретил свой семейный статус. Квир-победитель признался в отношениях с парнем.

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