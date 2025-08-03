Пропаганда вышла на новый уровень: Путин запретил россиянам смотреть фильмы с 'намеком' на ЛГБТ

Российский диктатор Владимир Путин подписал очередной "ценностный" закон, который, по замыслу Кремля, должен уберечь россиян от "вредного" влияния западной культуры. Теперь в стране официально запрещен прокат фильмов,"дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности". Если коротко – нельзя ничего, что не вписывается в рамки путинского представления о правильном кино. Даже намек на ЛГБТ или критику государства может стать причиной запрета.

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Согласно новому закону, Министерство культуры РФ получает полномочия не только отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, но и пересматривать уже выданные разрешения, менять возрастные ограничения или полностью отзывать разрешение на показ. А дальше в игру вступает Роскомнадзор: онлайн-кинотеатры, стриминги и даже пользователи соцсетей будут обязаны за сутки удалить "запрещенный" контент. В противном случае – штрафы, блокировки, а, возможно, более жестокое наказание.

Закон вступит в силу только 1 марта 2026 года, поэтому россияне будут иметь еще полгода насладиться всем "запрещенным" прежде чем это исчезнет из сети.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, это часть системной политики изоляции внутреннего информационного пространства. Идея проста: отрезать граждан РФ от мировой культуры и заменить ее на внутренний, строго контролируемый суррогат, где все герои обязательно гетеросексуальные, обожают "Родину" и не задают неудобных вопросов.

Иными словами, в России официально устанавливается режим цензуры нового уровня – с тотальным контролем за всеми этапами культурного потребления. Если раньше на "ЛГБТ-пропаганду" охотились в детских книгах и блогах, то теперь – в кино, где достаточно просто взгляда, интонации или символа, чтобы попасть в немилость системы.

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