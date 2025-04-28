Стало известно, когда начнется конклав для избрания нового Папы Римского

Кардиналы Ватикана назначили дату начала конклава на 7 мая. В это время начнется процесс избрания нового Папы Римского для 1,4 миллиарда католиков в мире.

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Голосование состоится в Сикстинской капелле, которая, по данным Associated Press, уже закрыта для туристов в связи с подготовкой. Участие в выборах примут кардиналы-избиратели, включая членов из отдаленных уголков мира, имеющих право голоса.

В понедельник кардиналы провели первую общую конгрегацию (закрытых встреч для обсуждения важных церковных вопросов и подготовки конклава) после похорон Папы Франциска, где официально согласовали дату конклава. Кардиналы решили отложить сам процесс голосования, который состоится изолированно в Сикстинской капелле, на два дня, чтобы лучше познакомиться, обсудить кандидатуры и достичь согласия будущего Папы.

Кардиналы прибыли на неформальные встречи в Ватикан после похорон Папы, который состоялся в субботу. Журналисты активно пытались получить комментарии относительно настроений среди участников собрания, а также задавали вопрос об участии в голосовании итальянского кардинала, осужденного за финансовые нарушения.

Аргентинский кардинал Анхель Сиксто Росси, 66-летний архиепископ Кордовы, сохраняет определенный оптимизм, отметив, что среди кардиналов "надеется на единство". Он получил сан кардинала в 2023 году по назначению Папы Франциска.

Что известно о кардиналах-избирателях

В Коллегию кардиналов, которая будет выбирать нового Папу, входят представители из разных уголков мира. Многие были назначены самим Франциском за время его 12-летнего понтификата, чтобы обновить и расширить взгляды в иерархии Католической Церкви.

Большинство этих кардиналов мало времени провели в Риме и почти не знакомы друг с другом. Это создает определенную неопределенность, ведь для избрания Папы необходимо, чтобы две трети кардиналов объединились вокруг одного кандидата.

Право голосовать имеют только те кардиналы, которые еще не достигли 80-летнего возраста. Пока таких насчитывается 135, среди которых 108 назначены самим Франциском, и они не имеют тесных связей между собой. При этом, по меньшей мере, один кардинал уже сообщил, что не будет присутствовать по состоянию здоровья.

Сколько же будет продолжаться процесс выборов нового Папы, пока неизвестно. Например, предыдущие конклавы в 2005 для избрания Папы Бенедикта XVI и 2013 годах для избрания Папы Франциска длились всего два дня.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник на 88-м году жизни в результате инсульта и сердечной недостаточности. Похоронили его в базилике Пресвятой Марии в простой гробнице, согласно его желанию.

В субботу, 26 апреля, состоялось прощание с главой Католической церкви Папой Римским Франциском. В Ватикан приехало 170 делегаций из разных стран, среди которых – более 50 лидеров государств и правительств, влиятельные церковные деятели, а также собралось более 250 тысяч верующих.

В воскресенье многие кардиналы и верующие почтили покойного понтифика, посетив его скромную мраморную гробницу с надписью "Франциск". У места захоронения также собрались тысячи человек.

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