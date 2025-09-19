США одобрили продажу Польше противотанковых ракет Javelin на $780 млн: что известно

Государственный департамент США одобрил продажу Польше переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и связанных с ними элементов логистики и поддержки. Сумма будущего контракта – около 780 миллионов долларов.

Об этом 18 сентября объявило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США. На сайте ведомства не уточняются сроки поставок.

Что именно закупает Польша

Если закупка состоится, Соединенные Штаты предоставят польским военным:

2506 ракет FGM-148F Javelin;

253 легких командно-пусковых установок Javelin;

имитационные снаряды для ракет;

блоки охлаждения батарей;

наборы инструментов и запасные части;

транспортировку оружия и другие связанные элементы логистики;

обучение, техническую помощь от американских подрядчиков и военнослужащих США.

Заявляется, что предлагаемая продажа укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем поддержки безопасности союзника по НАТО.

"Предлагаемая продажа повысит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам за счет модернизации существующих пусковых установок командного управления и увеличения оборонного арсенала, тем самым укрепляя ее способность защищать суверенную территорию Польши и повышая ее способность соответствовать требованиям НАТО. Польша не испытает никаких трудностей с включением этих товаров и услуг в свои Вооруженные силы", – сказано в сообщении.

В то же время указанное американское оружие "не изменит базовый военный баланс в регионе" и "не окажет негативного влияния на боеготовность Соединенных Штатов", подчеркнули в МО США.

Основными подрядчиками выступят RTX Corporation (Арлингтон, штат Вирджиния) и Lockheed Martin (Тусон, штат Аризона).

FGM-148 Javelin – это американский ПТРК, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости (в том числе вертолетов и БПЛА).

Полный комплекс Javelin состоит из трех основных модулей: командно-пусковой блок M98A1Command Launch Unit, боеприпас в транспортно-пусковом контейнере (имеет форму тубуса) Launch Tube Assembly (LTA), элемент питания и система охлаждения тепловых сенсоров Battery Coolant Unit.

