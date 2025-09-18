'Переводим сотрудничество на новый уровень': Украина и Польша создают Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам

Украина и Польша создали Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам. Также подписана Совместная декларация по усилению безопасности и оборонного сотрудничества.

Это произошло в четверг, 18 сентября, в рамках визита в нашу страну главы МО Польши Владислава Косиняк-Камыша. Глава украинского оборонного ведомства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что в ответ на российский террор Киев и Варшава "переводят сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень".

Что предусматривает работа Совместной группы по беспилотным авиасистемам

Центральным элементом Совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам будут программы совместного обучения. Также она будет:

– способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;

– разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

– укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

О чем говорится в Совместной декларации Украины и Польши по усилению безопасности и оборонного сотрудничества

Как пояснил министр обороны, в этом документе стороны договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, поддержка программ SAFE и PURL.

"Мы не должны привыкать к войне. Война – это всегда зло. События 9–10 сентября очень ясно напомнили всем нам в Польше, что рядом с нами, в пределах нашей досягаемости, каждый день летают ракеты и тысячи беспилотников; каждый день жизни и здоровье самых маленьких, самых маленьких детей, пожилых людей – всех, кто здесь живет, – находятся под угрозой...

Мы должны укреплять сотрудничество в области приобретения возможностей и совместных экономических инициатив: использовать все возможности – польские, украинские и европейские – чтобы мы могли совместно реализовывать такие партнерства, совместные предприятия, совместные инициативы и строительство заводов. У нас очень хорошие солдаты, у нас большая армия, и мы хотим воспользоваться услугами замечательных солдат и богатым опытом украинской армии", – процитировала Косиняк-Камыша пресс-служба польского Министерства национальной обороны.

Также польский министр сказал, что Варшава хотела бы расширить "совместные инициативы изготовления и открытия новых технологий". Послы получили соответствующие задания – "приближать эти фирмы друг к другу, чтобы это были не только заявления". "Потому что мы имеем добрую волю, но мы должны перейти на уровень производства", – заметил Косиняк-Камыш.

Также с польским коллегой Шмыгаль подписал письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. "Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", – сообщил украинский чиновник.

"Искренне благодарен Польше и лично господину Косиняк-Камышу за поддержку. Вместе укрепляем безопасность наших стран и всего европейского континента", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, свой визит в Киев вице-премьер-министр – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш начал с почтения памяти павших в бою с РФ украинских воинов у Стены Памяти.

