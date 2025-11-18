Совбез ООН принял резолюцию Трампа по миру в Газе: что предусматривает

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, подготовленную США, которая поддерживает 20-пунктный план Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и созданию международных стабилизационных сил. Документ также позволяет формировать переходный орган управления и контролировать восстановление палестинского анклава.

В резолюции указано, что государства-члены могут участвовать в Совете мира под председательством Трампа, который временно будет руководить процессом реконструкции и восстановления Газы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также резолюция позволяет создать международные стабилизационные силы, которые смогут демилитаризовать сектор, в частности изымать вооружение.

В документе отмечается, что после реформ палестинской администрации и прогресса в восстановлении Газы могут появиться условия для "надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности". США заявили, что выступят посредником в политическом диалоге между Израилем и палестинцами.

Реакция участников конфликта

ХАМАС в своем заявлении подчеркнул, что не согласится на разоружение, считая вооруженную борьбу против Израиля законным сопротивлением. Там добавили, что документ вводит международный механизм опеки над Газой, который они отвергают.

Палестинские представители заявили, что готовы соблюдать условия, приведенные в документе.

В то же время документ вызвал критику в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна выступает против палестинского государства и намерена демилитаризовать Газу "легким или тяжелым путем".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет добиваться разоружения ХАМАСа и демилитаризации Сектора Газа, даже если эту миссию не возьмут на себя иностранные войска. По его словам, Израилю "еще есть над чем работать" в Газе.

Также сообщалось, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию от США, которойотменил санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, поскольку последний должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме уже на следующей неделе. Также Совбез отменил санкции против нового министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

