Шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном: что известно

В пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею. Ожидается, что экс-министр обороны России проведет встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

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Также российские государственные СМИ сообщают, что в рамках визита Шойгу запланирован ряд встреч с другими официальными лицами КНДР. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap.

Российские пропагандисты сообщили о прибытии 21 марта в Пхеньян Сергея Шойгу, который должен встретиться с северокорейским диктатором и рядом других официальных лиц КНДР.

"Этот визит – последний в недавней серии обменов на высоком уровне между Северной Кореей и Россией, которые стали ближе, когда Пхеньян развернул тысячи военных для поддержки Москвы в ее войне против Украины", – отмечает Yonhap.

Ранее в этом месяце в Пхеньян для встречи с министром иностранных дел КНДР прибыл заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Официально целью визита была заявлена организация "политических контактов на высоком и наивысшем уровнях".

Между тем еще в ноябре прошлого года советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что нельзя исключить возможность посещения Ким Чен Ыном России. Он предположил, что если визит состоится, он может быть в форме ответа на визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею в июне прошлого года. Тогда Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву на переговоры на высшем уровне.

"Последний визит также проходит на фоне потенциальных сдвигов в российско-украинской войне, когда президент США Дональд Трамп и Путин договорились по телефону в начале этой недели о временном прекращении Россией ударов по украинской энергетической инфраструктуре", – комментирует Yonhap приезд Шойгу в КНДР.

Напомним, накануне, 20 марта, в Госдепе США заявили, что администрация Трампа озабочена участием КНДР в войне России против Украины. Беспокойство вызывает и та поддержка, которую в ответ оказывает Москва Пхеньяну.

В Госдепе подчеркнули, что роль КНДР в войне является примером того, как участие третьих стран может способствовать продолжению военного конфликта.

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