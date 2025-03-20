Администрация Трампа обеспокоена участием КНДР в войне России против Украины – Госдеп

Администрация США выразила серьезную обеспокоенность по поводу альянса между Россией и Северной Кореей. В частности, о роли КНДР в войне, которую Кремль ведет против Украины.

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Об этом заявила представитель Госдепартамента США во время прессбрифинга в Вашингтоне в среду, 19 марта. В частности, она подтвердила, что США озабочены прямым участием Северной Кореи в военном конфликте.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными их (КНДР – ред.) прямым участием в войне, развертыванием с их стороны войск в России, а также любой поддержкой, которую Российская Федерация оказывает Северной Корее", – отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также отметила, что роль КНДР в войне является примером того, как участие третьих стран может способствовать продолжению военного конфликта.

Напомним, ранее WSJ сообщили, что отправленным на Курщину военным КНДР сказали, что они будут воевать с южнокорейскими солдатами. Они также не подозревали, что их отправят в Россию. По крайней мере, в этом уверяют военные КНДР, попавшие в плен в Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил о пленных из КНДР в январе 2025 года. У одного из них был военный билет, выданный по имени реального русского военного.

В разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух солдат из Северной Кореи на Курщине 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

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