Шестое чувство Байдена: СМИ посчитали, сколько раз президент США 'видел' мертвых людей

Президент США Джо Байден продолжает ссылаться на недавние разговоры с умершими иностранными лидерами, даже вспоминает точные детали таких встреч. По этому поводу массмедиа вспоминают фильм Найта Шьямалана "Шестое чувство", герой которого, повод убитого доктора, помогает мальчику не бояться других привидений.

Да, Daily Мail приводит несколько примеров, когда Байден рассказывал, как он разговаривал с мертвецами. Однако издание вслед за американским телевидением предполагает, что это ход предвыборной агитации американского лидера.

Возможно, мнение издания базируется на том, что последний подобный случай с Байденом произошел на мероприятии по предвыборному сбору средств в Нью-Йорке. В ходе акции Байден дважды вспомнил разговор с канцлером Германии Гельмутом Колем. Разговор этот якобы произошел во время саммита G7 в 2021 году, хотя Коль не дожил до этого саммита четыре года.

А за несколько дней до случая в Нью-Йорке Байден утверждал, что на упомянутом саммите G7 он говорил с президентом Франции Франсуа Миттераном. Он действительно тогда говорил с французским лидером, но с Эммануэлем Макроном, ведь Миттеран умер в 1996 году.

На такие "разговоры" отреагировал даже Белый дом. Его спикер Карин Жан-Пьер тактично сказала, что "многие люди иногда могут ошибиться". И это верно. Но ведь не так часто, как это делает Байден. Тем более что комментировать психическое состояние президента Белый дом отказался.

"Байден уже давно вовсю пытается вспомнить, кто жив, а кто умер. В 2019 году он рассказывал о своем разговоре с британским премьером Маргарет Тэтчер, имея в виду Терезу Мэй", - отмечает издание.

'Это особенность, а не ошибка. Все это уже суммировано для его нового предвыборного лозунга: "Я вижу мертвых людей", - шутят американские телеведущие по поводу своего 81-летнего президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден упрекнулся в "проблемах с памятью" и не будет предъявлять обвинений по делу о секретных документах. Спецпрокурор по делу Роберт Хур указал на отсутствие оснований для обвинений и добавил, мол, глава государства – "пожилой человек с благими намерениями и дурной памятью".

В январе прошлого года дома американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавер, США) было найдено в общей сложности шесть страниц документов с грифом "секретно" – больше, чем было известно ранее. До этого заявлялось, что в частной библиотеке лидера США была только одна страница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!