Как быть, когда продукция Беларуси теряет рентабельность даже на других континентах, а заграницей население страны приветствуют лучше, чем у себя дома?

Лукашенко и Путин продолжают выступать на пресс-конференциях и вливать людям в уши пропаганду про "всё хорошо" и "сами справимся", но что делать, если санкции "загнивающего Запада" лишают Беларусь возможности поставлять свою продукцию даже на другой конец света?

Самоправозглашённый президент Республики Беларусь Лукашенко бесконечно верил в то, что релевантность импортной продукции в дружественных государствах поможет держать экономику страны на плаву, но Америка, понимая отличительную общую черту тоталитарных режимов с мастерством обходить санкции и умудряться навязывать населению, что все под контролем, опередила стратегии союзного государства и санкции коснулись сотрудничества Беларуси даже с Африкой. Многомиллионный контракт в сферах сельского хозяйства, водных технологий, переработки продуктов питания и торговли был отложен на этапе обсуджения - представители Алжира вежливо пожали руки беларуским чиновникам и приняли решение не связываться с санкционными компаниями, чтобы не попасть в немилость гегемона современной геополитики – Америки.

Экономические разочарования также коснулись предпринимателей – исходя из аналитики зимнего периода прибыль беларуских компаний снизилась на 27,6% по сравнению с тем же сезоном прошлого года и всё, как оказалось, связано с запретом импорта и санкциями, от которых страдает в первую очередь население страны, которое платит налоги и пытается сохранить конкуретноспособность своего бизнеса. Согласно подсчетам, убыточных организаций стало на 19 больше чем год назад, а рентабельность продаж снизилась с 8,1% до 5,9%. Глава государства посоветовал предпринимателям не отчаиваться, а лучше забыть о европейском импорте "от слова совсем, особенно в такие непростые для страны времена" , как он изьяснился на очередной пресс-конференции для губернаторов.

Пока власть занимается подбадриванием населения, а также активной агитацией беларусов позабыть о благах толерантной либеральной Европы, в которой , по мнению Лукашенко, беларусов ненавидят и презирают, демократические силы страны систематически проводят дипломатические встречи, где их с радостью встречают представители других стран – Канады, Польши, Италии и других.

Понимая отношение международного сообщества к беларусам, население страны всячески пытается выехать заграницу, но даже в этом правительство ущемляет людей - всячески пытается помешать, а хуже – осудить за что-то, чтобы точно обеспечить пребывание населения в стране. На фоне этого, люди массово пытаются выбраться из ловушки, даже учитывая риск незаконного пересечения границы, лишь бы не оставаться в месте, где демократия – не право, а преступление. Только вот как эта самая Родина в руках диктатора отплатит всем приверженцам режима - несложно предугадать.