3 мая в Вашингтоне планируется проведение первого за последние несколько лет шествия "Бессмертного полка", организованного инициативной группой россиян. Мероприятие будет посвящено 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает "Укринформ". Как отмечает издание, шествие начнется в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере, который находится рядом с Белым домом. После этого участники отправятся по Пенсильвания авеню к мемориалу Второй мировой войны, что в центре города.

Организаторы мероприятия обещают праздничную атмосферу с оркестром, песнями и портретами героев. Важной частью программы будет советская символика, включая георгиевскую ленту, которая в последние годы стала знаком военной агрессии России против Украины.

"Пройдем с оркестром, песнями и портретами своих героев", – отметили организаторы в буклете.

После завершения шествия у мемориала планируется небольшой концерт. Отдельно говорится, что организаторы уже получили разрешение на проведение мероприятия от местных органов власти, хотя на момент публикации информации столичное управление полиции Вашингтона не предоставило официального комментария.

Такие акции обычно нуждаются в специальном разрешении от муниципальных властей, и организаторы подтвердили, что это разрешение было получено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье оккупанты также ударили по Сумам, убив 34 человека, среди которых двое детей. Кроме того, ранены 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. Десятки раненых остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

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