Рубио начал недельную поездку в Израиль: с кем планирует встретиться

В воскресенье, 14 сентября, государственный секретарь США Марко Рубио начал свою поездку в Израиль. Предварительно, она продлится целую неделю.

Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что Рубио начал свой визит с молитвы вместе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху у Стены Плача в Иерусалиме.

"Я молился за мир. Также я вставил записку в Стену со словами "Пусть мир царит на этой Святой Земле и в мире", – говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Беньямин Нетаньяху отметил "силу израильско-американского альянса, который является таким же прочным и долговечным, как камни Стены Плача".

"Президент США Дональд Трамп и его команда играют особую роль в наших отношениях", – подчеркнул Нетаньяху

Отмечается, что во время визита Рубио планирует встретиться с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и президентом Исааком Герцогом.

"Я буду искать ответы от израильских чиновников относительно дальнейшего развития событий в Газе", – заявил накануне поездки госсекретарь США.

Среди тем, которые Рубио будет обсуждать с израильской стороной это возможная аннексия Западного берега реки Иордан в ответ на планы западных государств признать Палестинское государство.

Отмечается, что администрация Трампа не станет помехой этим намерениям Израиля.

Нетаньяху, в свою очередь, хочет выяснить у американского чиновника позицию США относительно свободы действий Тель-Авива в вопросе аннексии.

Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обратился к Катару с призывом выдворить террористов со своей территории, имея в виду ХАМАС. Если этого не сделают в Дохе, за дело возьмется Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

