Над военными базами в Германии стали чаще фиксировать шпионские дроны: что говорит статистика

В Германии над военными базами и объектами критической инфраструктуры пилоты самолетов неоднократно замечали неизвестные дроны. Беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо. Кто ими управляет, установить не удалось.

Об этом сообщил Bild. Издание ссылается на секретный отчет "Дрон как средство преступления".

В документе, в котором, как утверждается, впервые была проанализирована воздушная угроза, отмечается, что было сообщено о 270 инцидентах с участием 536 дронов в период с января по март этого года. По меньшей мере в 55 случаях одновременно зафиксировали два или более БПЛА.

Пилоты самолетов в основном замечали дроны по вечерам – в 45% случаев в период с 18 часов до полуночи. Еще в 28% – с полуночи до 6 часов утра. В течение дня количество таких неопознанных БПЛА было меньше: в 13% случаев утром, в 14% – днем.

Большинство наблюдений происходило в определенные дни недели – понедельник, вторник и среда.

Целью номер один этих неопознанных дронов являются военные объекты. Из этих локаций поступило 117 сообщений. Особый интерес вызывают военно-морская база Бундесвера в Вильгельмсгафене (земля Нижняя Саксония), там зафиксировали 10 пролетов, авиабаза США Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц) или в Бремергафене (15 случаев).

Также наблюдались полеты дронов над оборонными предприятиями и зданиями правительства и административными зданиями федеральных земель.

В поле зрения тех, кто запускает дроны, находится также система энергоснабжения. Так, в первом квартале было зарегистрировано 88 инцидентов. Большинство из них произошли на терминалах LNG в Штаде и Вильгельмсгафене (оба в Нижней Саксонии) и Брунсбюттеле (земля Шлезвиг-Гольштейн).

Также следили за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями.

Прокуратура возбудила всего 123 уголовных производства в Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии. Отмечается, что только в 8 случаях было идентифицировано 10 дроноводов.

Отмечается, что некоторые БПЛА не могли быть обнаружены системами наблюдения или радарами, которые используются как военными, так и полицией.

"Необнаруженные дроны, в частности, указывают на то, что это некоммерческие или военные дроны, поскольку военные и коммерчески доступные системы обнаружения дронов обычно обнаруживают все известные аппараты", – говорится в отчете.

Его авторы отмечают, что, если системы не обнаруживают дроны, это может быть признаком целенаправленных манипуляций или использования самодельных дронов.

